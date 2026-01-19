お邪魔したのは、1男8女のこども9人の母親、愛知県尾張旭市の上田英里さんのお宅。今回の衆議院の解散について伺うと…

（英里さん）

「何で今？調べたら選挙は600億円くらいかかるらしい。税金でしょ、今使う？物価高対策と言っている中で使うんだ…」

英里さんが今一番国に期待しているのは、物価高対策です。



夫は自営で運送業、3年ほど前までは家族11人の1か月の生活費は約60万円で、そんな中で多少の貯金もできたと言います。

生活費足りず…貯金を切り崩す生活

しかし、現在は長男と長女が就職で家を離れ、家族9人で暮らします。一番下は小学1年で一番上は大学1年です。しかし、生活費は1か月60万円では足りず、貯金を切り崩す生活だということです。



（英里さん）

「節約しないといけないけど、できない…。だって高いんだもん…。食費がすごく高い」

いま、上田さん一家の食費は、月に30万円ほど。外食は、かつては週に1回程度だったのが、今は月に1回行けるかどうかです。このため、物価高対策の中でも特に、食料品の消費税をゼロにする話には以前から関心が…



（英里さん）

「（食料品の）消費税についての話も出ているけど、（消費税をなくしても）どうせ戻すことになるなら、根本の部分をどうにかしてほしい」

「割引使わないともたない」

上田家の冷蔵庫の中を見せて頂きました。



（英里さん）

「卵20個パック。安いかどうかと言われると安くはない」



基本的にはまとめ買いで、少しでも食費をおさえることを意識している英里さん。



（英里さん）

「割引ってアピールしている。割引を使わないともたない。すぐ食べちゃうから」

物価高対策に思うことは？

そして、4月からは三女が専門学校生に、五女が高校に進学します。娘2人の進学時期が重なるため出費がかさみます。母・英里さんには、国の物価高対策が速やかに行われ、家計に少しでも余裕が出ればという強い思いがあります。



（英里さん）

「せめて夏休み前にはお願いします。長期休みはどこ行くにもお金かかるから、その時期までには、どうにかしてほしい」

さらに…



（英里さん）

「進学に対する授業料とか給食費とか全部関係する。幅広い年代がいるから、全部がなだらかになったら嬉しい」