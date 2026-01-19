ノルディックスキー・ジャンプ男子で２０２２年北京五輪金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）が１９日、都内の日本外国特派員協会で会見した。３大会連続代表入りが確実となっているミラノ・コルティナ五輪（来月６日開幕）へ「最大のライバルは自分自身。自分のパフォーマンス、それ以上のパフォーマンスができたらメダルのチャンスが。風や周りには気にせず自分のパフォーマンスができたら」と意気込みを語った。

会見では普段のジャンプスーツ姿から一転、髪をセットし、メガネにスーツとスタイリッシュな格好で臨んだ。黒いネクタイは２０２４年からパートナーシップ契約を結ぶ高級ブランド「プラダ」のものだった。プラダは１９１３年に誕生し、１号店はミラノのガレリア・ヴィットリオ・エマヌエーレ２世にある。開幕の迫るミラノ五輪へ向けた会見にぴったりの装いとなった。

日本外国特派員協会では歴代の首相、海外の要人など「時の人」が招かれてきた。アスリートでは１４年ソチ五輪から帰国後に、フィギュアスケート女子の浅田真央さんが会見を行い、進退について「ハーフハーフ（半々）」と話した。フィギュアスケート男子の羽生結弦さんは１８年平昌五輪で日本人６６年ぶりの五輪連覇を果たし、帰国後に記者会見を実施。挑戦していた４回転半ジャンプを身ぶり手ぶりで説明するなど、サービス精神旺盛な一面を見せた。