全日本プロレスは１９日、２５日の幕張メッセ国際展示場 ホール４大会で行う全日本プロレスＴＶ認定６人タッグ選手権試合の挑戦者チームの選手が佐藤光留から諏訪魔に変更することを発表した。

このタイトルマッチは、王者組の大森北斗、羆嵐、他花師が鈴木秀樹、佐藤と対戦予定だったが、この日までに佐藤が「スケジュールの重複により、出場が困難となりました」と発表。一時は「タイトルマッチ開催に向け対応を検討しております」と発表したがその後、諏訪魔が代替選手として出場することが決まった。

佐藤は自身の「Ｘ」を更新し今回の事態を「この度は申し訳ありません」と謝罪し「最初に『1月23日・幕張大会』とオファーをいただき、平日に幕張なんて凄いな…と思い、その後確認せず今の今まで今週金曜日だと思い込んでおりました」と説明した。さらに「大変ご迷惑をおかけしました。重ね重ね申し訳ありません」と繰り返し謝罪をポストしていた。

◆１・２５幕張大会全対戦カード

▼第１試合 ８人タッグマッチ ２０分１本勝負

安齊勇馬、ライジングＨＡＹＡＴＯ、小藤将太、“ミスター斉藤”土井成樹 ＶＳ 本田竜輝、綾部蓮、井上凌、吉田綾斗

▼第２試合 全日本プロレスＴＶ認定６人タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

王者組・大森北斗、羆嵐、他花師 ＶＳ 挑戦者組・鈴木秀樹、諏訪魔、田村男児

▼第３試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

ＭＵＳＡＳＨＩ ＶＳ 吉岡世起

▼第４試合 スペシャルシングルマッチ ３０分１本勝負

斉藤ジュン ＶＳ サイラス

▼第５試合 ＨＡＶＯＣ ｖｓバカの時代 京葉海浜２番勝負 第２戦 タッグマッチ ３０分１本勝負

潮粼豪、芦野祥太郎 ＶＳ 関本大介、真霜拳號

▼世界ジュニアヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

王者・青柳亮生 ＶＳ 挑戦者・立花誠吾

▼メインイベント 三冠ヘビー級選手権試合 ６０分１本勝負

代王者・宮原健斗 ＶＳ 挑戦者・タロース