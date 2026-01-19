【30MS オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(園田智代子/杜野凛世)】 1月24日 発売予定 価格：2,750円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(園田智代子/杜野凛世)」のパッケージ画像などを公開した。発売は1月24日を予定しており、価格は2,750円。

今回「バンダイ ホビーサイト」の商品ページが更新され、本製品のパッケージ画像を初公開しているほか、製品を用いたサンプル画像も多数公開しており、オプションパーツ「ビヨンドザブルースカイ1」や「アルファシスターズファンタズム1」、「オプションボディパーツ タイプMD01」との組み合わせ例や表情を確認することができる。

THE IDOLM@STER (TM) & (C) Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021