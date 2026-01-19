「30MS」×「シャニマス」コラボより「オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(園田智代子/杜野凛世)」のパッケージ画像初公開！商品のサンプル画像も公開
【30MS オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(園田智代子/杜野凛世)】 1月24日 発売予定 価格：2,750円
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(園田智代子/杜野凛世)」のパッケージ画像などを公開した。発売は1月24日を予定しており、価格は2,750円。
今回「バンダイ ホビーサイト」の商品ページが更新され、本製品のパッケージ画像を初公開しているほか、製品を用いたサンプル画像も多数公開しており、オプションパーツ「ビヨンドザブルースカイ1」や「アルファシスターズファンタズム1」、「オプションボディパーツ タイプMD01」との組み合わせ例や表情を確認することができる。
【#パッケージ画像初公開 📣】- 30 MINUTES SISTERS 公式SNS (@30msisters) January 19, 2026
2026年1月24日(土)発売予定✨
■30MS オプションヘアスタイル&フェイスパーツセット(園田智代子/杜野凛世)
詳細はこちら🔽https://t.co/BervAM5pkS
ブレインのみなさん！
そしてプロデューサーのみなさん！発売をお楽しみに😆#シャニマス #30MS #30ML pic.twitter.com/MDC1qLNIYD
THE IDOLM@STER (TM) & (C) Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021