立憲民主党と公明党が結成した中道改革連合は、理念などをまとめた綱領などを発表しました。こうした中、立憲民主党の地元の議員たちは、新党に合流するのかどうか判断を迫られています。



■立憲・安住幹事長

「今回、分断や対立をあおる政治から共生と包摂の政治へという、中道の考え方を盛り込んだ綱領をつくりました。」



19日に発表された中道改革連合の綱領。「持続的経済成長への政策転換」「新たな社会保障モデルの構築」など5本柱を掲げています。





「中道」という考え方について「生活者ファースト」の政策を着実に進めることだと強調しました。新党の結成を受けて、福岡・佐賀の立憲民主党の議員たちも対応に追われています。福岡県連は17日、常任幹事会を開いて対応を協議しました。所属する衆議院議員は20日までに離党届を出す必要があり、無所属となっても財政的な支援はあることなどが説明されたということです。一方で、新党に参加するかどうかの対応は統一せず、各候補が判断することなども確認したということです。■立憲福岡県連・稲富修二代表「いまの高市政権、自民党は右に寄っている。それに対して中道が必要である。国民、有権者にとって、わかりやすい選択肢を示せるのではないか。」また、佐賀県連も18日夜、常任幹事会を開きました。その席上、原口一博代表は新党には参加せず、自ら立ち上げた「ゆうこく連合」から立候補する方針を示しました。■立憲佐賀県連・原口一博代表「各ブロック5人を擁立して、高市政権の解散に立ち向かうつもりであります。立憲の魂は決して死なず、佐賀県連の魂は死なずということを申し上げて感謝と決意に代えたい。」佐賀県連では1区2区ともに、立憲民主党の現職の2人が再選できるよう選挙戦に臨んでいくことを確認したということです。■立憲佐賀県連・大串博志最高顧問「高市政権、自民党政権と相対峙（あいたいじ）していくことは最も大切なことなので、それに向けて私たちがやれることは1区2区で勝ち抜くことだと思うので、その流れの中でしっかり頑張っていきたい。」新党に参加するのか判断を迫られる中、迎える総選挙。日程は1月27日公示、2月8日投開票が軸となっていて、このあと午後6時から会見する高市総理が何を語るのか注目されます。※FBS福岡放送めんたいワイド2026年1月19日午後5時すぎ放送