あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、1月31日に発売予定のガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム/LEDユニット セット」と「HG 1/144 レジェンドガンダム」の抽選販売を実施している。応募期間は1月25日23時59分まで。当選発表は1月28日12時より行なわれる。

今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。本日1月19日より申込を開始しており、当選後は期間内に「チケット（購入整理券）」を取得してから店舗にて購入することができる。

