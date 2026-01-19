あみあみ秋葉原にてガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム/LEDユニット セット」の抽選販売実施中！「HG 1/144 レジェンドガンダム」も対象
「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム」
あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、1月31日に発売予定のガンプラ「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム/LEDユニット セット」と「HG 1/144 レジェンドガンダム」の抽選販売を実施している。応募期間は1月25日23時59分まで。当選発表は1月28日12時より行なわれる。
今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。本日1月19日より申込を開始しており、当選後は期間内に「チケット（購入整理券）」を取得してから店舗にて購入することができる。
「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム/LEDユニット セット」
□あみあみ秋葉原店「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム/LEDユニット セット」抽選販売のページ
「PG UNLEASHED 1/60 νガンダム用 LEDユニット」
「HG 1/144 レジェンドガンダム」
□あみあみ秋葉原店「HG 1/144 レジェンドガンダム」抽選販売のページ
「HG 1/144 レジェンドガンダム」
(C)創通・サンライズ