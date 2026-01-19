衆議院の解散・総選挙をめぐり、福岡の選挙区でも動きが活発化しています。地元の自民党の重鎮は選挙の「大義」に言及しました。一方、連立を組む自民と維新の両候補が擁立される予定の選挙区では、選挙協力は行わず、互いに支持拡大を目指しています。



18日午前、地元、福岡県飯塚市で報道陣の取材に応じた自民党の麻生太郎副総裁。衆議院の解散について「大義は後からついてくる」と話し、解散の時期として妥当だという認識を示しました。





■自民（福岡8区）・麻生太郎衆院議員「解散の大義なんて、後から貨車で積んでくるくらい来ますよ、いっぱい、後からね。政府予算ができましたから、それをネタにして対応するということと、支持率が高い時に解散するというのは当然の常識でしょうね。」麻生副総裁が「今回の争点の1つ」とポイントに据えたのが。■麻生衆院議員「経済政策は訴えていかないといけない、大事な視点の一つでしょうね。景気対策、経済対策、物価高対策。」麻生副総裁が現職の福岡8区には、無所属の森田俊文さんも立候補の意向を示しています。※福岡8区には19日、れいわ新選組が沖園理恵さんを擁立すると発表。

一方、福岡11区は、連立を組んだ自民党と日本維新の会それぞれが候補者を擁立する予定です。与党同士の対決となり、保守分裂は避けられません。



維新の現職、村上智信衆議院議員は、前回の衆院選で議席を勝ち取った経験から次の選挙にも自信をのぞかせます。



■維新（福岡11区）・村上智信衆院議員

「（1度）当選したことによって自分の知名度が上がったなと思います。相手が誰であろうと、前議員であろうが元大臣であろうが、野党であろうが、自分のやることは同じだと思っています。」



前回の衆院選で村上議員に敗れた自民党の武田良太さんは、“解散風”が吹き始めてから初めて、次の選挙への思いを語りました。



■自民（福岡11区で立候補予定）・武田良太氏

「連立を組んだと言っても政党が違うわけですから。選挙協力する場合もあるし、しない場合もあるし、自分の主張と党の主張をどうやって訴え続けるかの12日間と思うので。自分は自分の選挙をやればいいと思っています。」



福岡11区にはこのほか、立憲民主党の田川市議、辻智之さんが立候補を検討しています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年1月19日午後5時すぎ放送