21日(水)から25日(日)頃にかけて、列島に寒波が襲来する見込みです。各地の大雪警戒期間をまとめました。この冬に入ってから最も持続性があり、警報級の大雪が5日間程度も続く地域があるなど、影響の長期化が考えられます。大雪によりスタックや立ち往生を引き起こすおそれがありますので、ノーマルタイヤの雪道走行など、無謀な運転は絶対に控えてください。

21日(水)〜25日(日)は強い冬型が持続

この先、21日(水)から25日(日)にかけては、発達した低気圧がオホーツク海からカムチャツカ半島に停滞し、大陸からシベリア高気圧が張り出す見込みです。日本付近は強い冬型の気圧配置が続き、上空には強烈な寒気が長く居座るでしょう。



上空1,500メートル付近には、降水があれば平地でもほぼ間違いなく雪になるレベルのマイナス9℃以下の寒気が本州を覆い、四国や九州まで南下する日もある見込みです。強い寒気がこれほど長い期間にわたって流れ込むことは珍しく、雪による影響が長引くでしょう。

大雪の警戒期間 東北・北陸・東海などで影響長期化

各地の大雪による警戒期間のまとめです。(19日17時現在)



・北海道⇒20日(火)〜21日(水)



・東北、北陸、新潟県、東海⇒21日(水)〜24日(土)



・関東甲信、近畿、中国地方:21日(水)〜22日(木)



なお、東北、北陸、新潟県、東海では、その後25日(日)にかけても続く可能性が高く、見通し次第ではさらに期間とエリアは拡大する可能性があります。大雪に関する最新の気象情報に留意してください。

今後72時間の予想降雪量 22日(木)18時まで

北日本から西日本では、日本海側を中心に断続的に雪が降り、山沿いや山地だけではなく、平地でも大雪となる所があるでしょう。すでに積雪が多い地域では新たに雪が降り積もり、表層なだれのおそれがあります。また、普段雪の少ない太平洋側でも大雪となる所がある見込みです。



この先、22日(木)にかけての、24時間ごとに降る雪の見通しです。(いずれも多い所)

・19日(月)18時〜20日(火)18時まで

北海道地方 50センチ



・20日(火)18時〜21日(水)18時まで

北海道地方 50センチ

東北地方 70センチ

関東甲信地方 30センチ

北陸地方 70センチ



・21日(水)18時〜22日(木)18時まで

東北地方 70センチ

関東甲信地方 50センチ

北陸地方 100センチ

近畿地方 70センチ



その後も25日(日)頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続くため、北日本から西日本の日本海側を中心に大雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあります。発達した雪雲の帯が流れ込んだ場合、短時間で積雪が急増するおそれもあります。車のスタックや立ち往生のリスクが高まり、重大な交通障害の発生も考えられます。特に、ノーマルタイヤによる雪道走行は他者を巻き込む非常に危険な行為ですので、必ず控えるようにしましょう。

雪道運転 万が一に備えての安心グッズ

雪道運転をする場合、立ち往生など万が一に備えて、次のものを用意しておくと安心です。

(1)防寒着やカイロ、毛布など暖をとるもの

暖房がとまってしまった際の車内温度の低下に備えましょう。

(2)飲料水や非常食、モバイルバッテリー、簡易トイレ、懐中電灯

長時間、車内で過ごすことや夜間のトラブルを想定して準備しておきましょう。

(3)ブースターケーブル、 牽引ロープ、タイヤチェーン

バッテリー上がりの際に使用するブースターケーブルや発進不能になったときの脱出に役立つ牽引ロープもあると良いでしょう。スタッドレスタイヤだけでは対処しきれないほどの積雪にも対処するため、タイヤチェーンもあると役立ちます。

(4)軍手、ゴム手袋、長靴、スコップ

除雪ができるものを準備しておきましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。



雪道を運転する際は、もしものときに役立つグッズをクルマに積んでおくようにしてください。加えて、出かける前に燃料が十分にあることを確認しましょう。ただし、気象情報や交通情報を確認し、大雪や猛吹雪が予想される場合は、外出の予定を変更したり、移動手段を変更したりすることも検討してください。

雪道で立ち往生 一酸化炭素中毒に注意を

もしも雪道で立ち往生してしまった場合、一酸化炭素中毒に注意が必要です。



車が雪に埋まったときは、原則、エンジンを切りましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。窓を開けて換気しても、窓の開口量や風向きなどの条件によっては、一酸化炭素中毒の危険が高まることがあります。



防寒などでやむを得ずエンジンをかけるときは、マフラーが雪に埋まらないように、こまめにマフラーのまわりを除雪してください。雪道を運転する場合は、万が一に備えて、除雪用のスコップや防寒着、毛布などを車内に用意しておくとよいでしょう。