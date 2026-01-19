静岡･藤枝市岡部町の山林火災の現場上空です。おととい17日正午ごろに発生した火災は現在も消火活動が続いています。この映像を見る限り煙などは確認できませんが、一部木々が焼けてでしょうか…、山肌が見えているような、少し白っぽく見えるような場所もあります。そして、現在も下草が燃えているということです。藤枝市によりますと火の勢いは縮小傾向だということですが、いまだにいつ消し止められるかわからない状況だということです。これまでの状況を詳しくお伝えします。





（高山 基彦 キャスター）「藤枝市岡部町です。依然として延焼が続いている山火事。一刻も早い消火に向けて、今、消防のヘリが水をもって、上空から消火活動を行う模様です」（カメラマン･18日）「山火事が発生しています。白い煙が数箇所から立ち上っています。炎が見えますが、範囲が広がっているようにみえます」17日正午ごろ発生した山火事。18日午前中には、山の間から燃え盛る炎が確認されました。現場は藤枝市岡部町にある山間。19日朝も煙が立ち上り…。（高山 基彦 キャスター）「もうすでに水を出し終えて、水をくむ場所に戻っています。このように何度も往復して懸命な消火活動を行っています」上空と地上から消防や、自衛隊などによる、消火活動が続いていました。焼失した面積は、これまでに約5.5ヘクタールとなっています。（高山 基彦 キャスター）「藤枝市瀬戸谷です。この道を進んでいくと、青羽根地区に行けるそうですが、通行止めとなっています」周辺では広い範囲で、通行止めも行われ、現場付近には近づけなくなっていました。近くに住む人も、不安を隠せないでいました。（近所に住む人は）「臭いはしても火も見えないし…そういう状況でした。どうなるかわからん。これからじゃん。直接的に火がみえるわけではないけど早く消えればいいなと」これまでに人や建物への被害は確認されていませんが、現場付近からは、全焼した車一台が見つかっているということです。なぜ、ここまで火は燃え広がったのでしょうか。松浦･気象予報士は。（松浦 悠馬 気象予報士）「山火事はあった周辺の降水量というのが、かなり少なくなっています。ほとんど雨が降っていなくて、ここ2か月間では、平年の半分くらいの状況だった。この影響で、木が乾燥していたので燃え広がりやすい条件になっていたといえると思います。空気の乾燥が続いているときは、火災が燃え広がりやすい」現場周辺の地域では、2026年の降水量は平年に比べて4割ほどしかなく、特に乾燥しやすく燃え広がりやすくなっているといいます。さらに、今後も注意が必要だと話します。（松浦 悠馬 気象予報士）「特に今週は日本付近では冬型の気圧配置が強まって、それが長く続く予想。そうすると、太平洋側である静岡県は空気が乾燥しやすいですし、風も強まりやすいので乾燥と強風によって火災が広がりやすい条件がしばらくは続きそう。小さな火種でもひとたび火がつくと大変大きな火災につながりやすいというふうになっているので、日の取り扱いには十分に注意したい」また、地元住民からはこのような話も…。（近所の人は）「スギ、ヒノキの葉っぱがたまっていたので、あーいう道じゃないところは管理が大変。なかなか消せないじゃん」山では間伐など手入れが行き届かず、落ち葉がたまり、荒れた状態の場所もあったといいます。消防によりますと、19日午後5時現在、火は縮小傾向にあり、煙は確認されていないものの、まだ下草などが燃えていて、鎮火には至っていないということです。また、19日の消火活動は終え、あす20日の朝から再開する方針です。（ヘリコ中継）（高山 基彦 キャスター）藤枝市岡部町青羽根地区の山林火災の現場上空です。JR藤枝駅から直線距離でおよそ16キロ北上した場所です。きょう日中に白い煙が上がっていた場所が、画面左側、この中央のあたりですね。ただ、この時間、煙は確認できません。ただ、まだ、燃え広がる可能性がないと判断できる鎮圧という情報は入ってきていません。また、この現場、少し左側などに視線を向けてみますと、茶畑などもあります。さらに山をひと山、ふた山越えますと、集落などが点在しているエリアです。消防本部によりますと、山の高いところで、今回燃えていて、消防車両が近くまで行くことができない場所で、遠目から放水をしたくても延焼部分までは届けづらい場所で、主に上空からの放水に頼るしかないんだと…、そういった話も聞かれています。また、近隣住民によりますと、このあたりは火の気がある場所ではないんだ…と。周辺の山はスギやヒノキの落ち葉も多くて、一旦、火がつくと、火が木の根元近くにくすぶって、消火が難しくて燃え広がりやすいと思う…と、そういった話も聞かれました。また、今は家の反対側に延焼している様子だけれども、もし風向きが変わった場合、家側に火の手が広がってくるかもしれないと思うと不安だ…という声も聞かれています。藤枝市役所は、万が一の延焼に備えまして、岡部町の「いきいき交流センター」に避難所を設けていて、「鎮圧」と判断されるまで開設するということです。現在、白い煙は目視では確認できませんが、近隣住民の方々にとっては、今夜も不安な夜を迎えることになります。