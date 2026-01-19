名古屋市の選挙カーをレンタルする会社には、組み上げられた選挙カーが並んでいます。候補者が演説をするステージも、準備が進んでいます。

急な選挙の影響がここにも。名古屋市西区のレンタカー会社は、選挙があると候補者に「選挙カー」をレンタルしています。車に取り付ける看板やスピーカーの数などは、候補者の要望にあわせて柔軟に対応。最高で200万円ほどかかるという選挙カーの組み上げです。

（KKS 加藤達也社長）

Q.予約状況は前回の衆院選と比べると？

「前回よりはかなり多いですね。急だったので、できない業者も多いらしく、候補者側も困っていると感じました」

「デザインが決まらない」

今回すでに予約のあった選挙カーのベースとなる組み上げは、半分ほどは仕上がったということですが…



（加藤社長）

「デザインが遅れているので、看板が間に合うかどうかギリギリ」



今回は極端に選挙期間が短いことが予想され、この先選挙カーに取り付ける候補の名前やキャッチフレーズなどの看板や幕の色・デザインが仕上げられるかが不安だと言います。

真冬の急な選挙に｢準備期間足りない｣

加藤社長は「少なくとも1か月は準備期間が欲しかった」と言います。さらに、真冬の選挙戦ということで…



（加藤社長）

「タイヤがスタッドレスが必要だったり、普段の選挙と違うものが要るので、より一層仕事量が増えているのも事実」



急転直下の解散の影響が、様々な所に広がっています。