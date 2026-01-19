19日、高市総理が衆議院の解散を正式に発表する方針ですが、今回の衆院解散や新党についてどう感じているのか、名古屋の街の皆さんにお話を伺いました。

【写真を見る】衆院解散ついて街の声は… ｢必要あるのか｣｢政治が動いているなら良い｣ 新党結成は？｢選挙のためだけ｣｢中身伴えば｣

Q.衆議院解散についてどう思う？

（50代）

「必要あるのかなと…。お金がすごくかかるとテレビでも言っているので」

（40代）

「選挙は多いと思うが、それだけ政治が動いていると考えれば、それはそれでいいのかなと」

（70代）

「高市総理はうまくやってくれると思っていたのに」

（60代）

「学生には大迷惑では？ちょうど受験のシーズンなので。（自民党が）自分たちは勝てるつもりでいるのなら、今の高市総理の人気だけが頼りなのか、別の何かがあるのか正直分からない」

新党結成「国民のためになるのか」

また、立憲と公明による新党結成については…



（50代）

Q.新党が出来たが知っている？

「中道ですよね？」

Q.どう思う？

「選挙のためにくっついているだけで、本当に国民のためになるのかなと」



（70代）

「（新党が）出来ることはいいことなのかもしれないが、中身が伴えば。やっぱり一緒だったということにならないように、頑張っていってもらえたらいいなと」

選挙で重要視することは？

（20代）

「給料が上がらないのに、物価高で暮らしが苦しくなっているので、そこは改善してもらえたら」



（20代）

「日中関係があまりよくないので…」

Q.外交の不安定さが旅行や勉学に影響？

「していると思う。友達はヨーロッパに行けなくなったと言っていたので。中国を経由すると中国に飛ばないみたいな…。そういうのが起きたら卒業旅行なので、楽しみがなくなっちゃう」

進学・就職など、人生の大きな節目をこれから迎える人には、負担に感じる気持ちも…



この選挙の「大義」は何なのか？名古屋の街でも、首をかしげる人がいるのは確かです。