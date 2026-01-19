フラットプレーンのV8を得るSクラス

メルセデス・ベンツは、大改良を施した2026年仕様の7代目Sクラスを、間もなく発表する。容姿や内装がリフレッシュされ、技術がアップデートされるだけではない。新しいV型8気筒エンジンの採用が、最大のトピックといえる。

【画像】歴代最大アプデ メルセデス・ベンツ Sクラス フェイスリフト前のAMGとマイバッハも 全109枚

構成部品の半数以上が再設計され、この改良を「同一世代では歴代最大」だと同社は主張する。「史上最も野心的なモデル投入計画の先鋒」という、重大な責務を負うとも。



メルセデス・ベンツ Sクラス（7代目フェイスリフト版／プロトタイプ）

新しいV8エンジンに関する情報は限定的だが、フラットプレーン・クランクシャフトが組まれたM177型になる模様。このユニットは、既にアストン マーティンDB12やDBXの動力源となっているが、そちらにはクロスプレーン・クランクが組まれている。

だがS 580では、この型式では初めてフラットプレーン化される。メルセデスAMGが、このM177ユニット版のS 63を発表する日も、遠くないと考えられる。

M176ユニットの503psから537psへ増強

ここでフラットプレーン・クランクを簡単に説明すると、ピストンと繋がるクランクピンが180度間隔で、向き合うように並ぶことが特徴。一方、クロスプレーン・クランクは90度間隔で、クランクシャフトを前から見ると十字のようになっている。

結果としてシリンダー毎の点火タイミングが異なり、サウンドに違いが現れる。クロスプレーンの場合、低回転時にはドロドロと唸るような響きを放つ。他方、フラットプレーンの場合は点火タイミングを等間隔にでき、高域で美しい高音を奏でる。



メルセデス・ベンツ Sクラス（7代目フェイスリフト版／プロトタイプ）

メルセデス・ベンツの技術者は、フラットプレーン化で、パワーを維持しつつ排気量を削ることが可能だと説明する。M177ユニットでは、従来のM176ユニットの503psに対し、537psへ増強。0-100km/h加速時間は、4.0秒へ更に近づくと考えられる。

S 580eは総合で585psへ 価格は僅かに上昇

また、直列6気筒エンジンも改良を受ける。プラグイン・ハイブリッドのS 580eでは、最高出力が367psから449psへ大幅に上昇。駆動用モーターも150psから163psへ強化され、システム総合で585psを得るとのこと。

インフォテインメント・システムも更新される。「新しいサービス志向のアーキテクチャ」を採用するという。販売価格も、僅かに上昇すると予想される。



メルセデス・ベンツ Sクラス（7代目フェイスリフト版／プロトタイプ）

もっとも、現在の英国ではS 580は売られておらず、V8エンジンのSクラスはAMG S 63のみ。今回のアップデートで導入されるかどうかは、不透明だ。

Sクラスの後席は路上で最も贅沢な空間の1つ

さて、そんな新しい7代目Sクラスを、今回は味見することが許された。ドイツ南西、ジンデルフィンゲンの一般道で、フラットプレーン・クランクのM177ユニットを積んだ、マイルド・ハイブリッドのS 580 ロングを。

Sクラスのリアシートは、2026年においても、路上で最も贅沢な空間の1つであることは疑いようがない。通常のSクラスも不満ない広さを備えるが、ロングはホイールベースが300mm長く、まさにファーストクラスだ。



フェイスリフト版メルセデス・ベンツ Sクラスの後席へ座る筆者、フェリックス・ペイジ

後席には、キャプテンシートが2脚。エアバスA380の機内から持ってきたかのような、高級感と快適性を誇る。思い切り身体を楽にでき、乗り心地は滑らかで、ノイズキャンセリング機能も働き、目を閉じるとクルマの中にいることを忘れてしまうほど。

それでも、ドライバーがV8エンジンの回転数を高めれば、淡々と短時間にアウトバーン級の速度へ到達。前方からは、音量は小さいが、心を震わせるV8ノイズが響いてくる。

矛盾するような組合せは魅力的でしかない

巡航時には、クリーミーで厚みのある、少し悪びれた燃焼音で楽しませてくれる。4気筒エンジンのそれとは、明らかに異なる。

ラグジュアリーでサイレントなSクラスへ、少し合致しないようにも思えるが、圧倒的なパワーを秘めるという事実の表れでもある。自ら運転できる日が楽しみだ。



メルセデス・ベンツ Sクラス（7代目フェイスリフト版／プロトタイプ）

今回は交通量が多く、レブリミットまで回せなかった。AMG GT ブラックシリーズが高域で奏でた、ドラマチックな咆哮へ並ぶ、音響体験へ浸れるのかは未確認。それでも、二面性というべきか、矛盾するような組合せは魅力的でしかない。