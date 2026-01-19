¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ö²ñ¾ìÊ¨¤«¤»¤¿¤¤¡×¡¡¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¡¢¸ÞÎØ¤ØÊúÉé
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¤Ç2022Ç¯ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Î¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥àROY¡Ë¤¬19Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÆüËÜ³°¹ñÆÃÇÉ°÷¶¨²ñ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢ÂåÉ½Æþ¤ê¤¬³Î¼Â¤Ê¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ø¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥é¥¤¥È¡Ê¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤ò¸«¤»¤Æ¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿18Æü¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë»¥ËÚÂç²ñ¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³¤ÎÄºÅÀ¤Ø¡¢WÇÕÁí¹ç¼ó°Ì¤Î¥É¥á¥ó¡¦¥×¥ì¥Ö¥Ä¡Ê¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡Ë¤é¶¯Å¨¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡ÖºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¡£¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÍè¤ë¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£