¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÅÄ¡Ö1ÈÖ¤Ç¡×¡¡¼«¼çÎý½¬¸ø³«¡¢³«ËëÀèÈ¯¤Ë°ÕÍß
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÅÄÍª´ô³°Ìî¼ê¤¬19Æü¡¢ÂçÊ¬¸©º´Çì»Ô¤Ç¼«¼çÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏºÆâÌî¼ê¤é¤ÈÂÇ·â¤ä¼éÈ÷Îý½¬¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£Ä¾¶á2Ç¯¤Ï¤±¤¬¤Ç·×72»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢38ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Ï7Ç¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¡£¡Ö3Ç¯ÂÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤±¤¬ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤ËÂÀ¤â¤â¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¡£ºòµ¨½ªÈ×¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È1ÈÖÂÇ¼Ô¤Ç¹¥´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£1ÈÖ¸õÊä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¶µÜ¤Ë¿¨¤ì¡ÖËÍ¤â1ÈÖ¤Ç½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡×¤È16Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤Î¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤Ç¤Î³«ËëÀèÈ¯½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£