¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ö¤½¤ó¤Ê¥¢¥Û¤Ê¡Ä¡×¡¡·Ú¤¹¤®¤ë¶¦±éÏÃ¤òºÆ»°¤â¤Á¤«¤±¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¹ñÊõ¤Ë¶ìÎ¸¤Î²áµî
¡¡Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê74¡Ë¤¬19Æü¡¢µþÅÔÆîºÂ¤Ç¾å±éÃæ¤Î¡ÖºäÅì¶Ì»°Ïº¡¡¤ªÀµ·î¤ªÇ¯¶Ì¡½¤ªÏÃ¤È¥·¥Í¥Þ¤Î¤Ò¤È¤È¤¡½¡×¡Ê20Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¶Ì»°Ïº¤È50Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ê¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡»°¤Ä¤¾¤í¤¨¤Î¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿ÄáÉÓ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ô¥¤È¤·¤¿¶Ì»°Ïº¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÇØÃæ¤ò´Ý¤á¡¢¤É¤³¤«¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ó¤Ê¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡Ä¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤¬¤Á¤Ë¥Ý¥Ä¥ê¥Ý¥Ä¥ê¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¶Ì»°Ïº¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¡¢¿Í¤ò²ð¤·¡ÖÄáÉÓ¤È¸òÎ®¤ò¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢²¿½½Ç¯¤âÁ°¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Î¶¦±éÏÃ¤â»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÄáÉÓ¤¬Ãú½Å¤ËÃÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¿Í´Ö¹ñÊõ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê¶Ì»°Ïº¤Î¡ËÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¢ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÅÅÏÃÈÖ¹æ¤â¤¦¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦ÅÅÏÃ¤»¤ó¤ï¡£¥Æ¥ì¥Ó¤À¤Ã¤ÆÏÃ¤¢¤Ã¤¿¤ó¡È¥Ñ¥Ú¥ÝÅª¡Ê¸Î¡¦¾å²¬Î¶ÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤Î¡ÖÄáÉÓ¡¦¾å²¬¥Ñ¥Ú¥ÝTV¡×¡Ë¡É¤Ê¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¥¢¥Û¤Ê¡Ä¡×¤È½Ò²û¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï¼êÃµ¤ê¤ÇÂÐÃÌ¤ò»Ï¤á¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¸å¤Ë¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¥·¥Í¥Þ²ÎÉñ´ì¡ÖäÆÄàÉÓ²Ö³¹¿ìÀÃ¡Ê¤«¤´¤Ä¤ë¤Ù¤µ¤È¤Î¤¨¤¤¤¶¤á¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸Î¡¦ÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¤ÈÄáÉÓ¤¬¿Æ¸ò¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼¡Âè¤Ë»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë¡£
¡¡¶Ì»°Ïº¤Ï¡Ö25Ç¯¤°¤é¤¤Á°¤«¤Ê¡¢ËÍ¤¬Àº¿ÀÅª¤Ë¥À¥á¤À¤È»×¤¦»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡ÈÀ¤³¦°ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö²¿¤Ç»à¤Ì¤Î¡©¥¢¥¤¥Ä¡×¤È¾Î¤·¤¿ÄáÉÓ¤Ë¡Ö¤Ç¤âÅ¯ÌÀ¤Á¤ã¤ó¡Ê´ª»°Ïº¤µ¤ó¤ÎËÜÌ¾¡Ë¤Î70²á¤®¤¿»ÑÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡©¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤Î·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡£»ÄÇ°¤À¤±¤É¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¡£¤¢¤Î·ÝÉ÷¡¢º²¤Ï°ìÂå¤Î¤â¤Î¡×¤ÈÍ¡¤¹¤È¡¢ÄáÉÓ¤â¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ó¡¢3¿Í¤â4¿Í¤â¤ª¤Ã¤¿¤é½ë¶ì¤·¤¤¤ï¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¤·¡¢½ªÎ»¤Î¹ç¿Þ¤ËÄáÉÓ¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¤³¤È¡¢¤µ¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©µ¢¤Ã¤ÆÌ´¸«¤Þ¤Ã¤»¡×¡£¶Ì»°Ïº¤â¡Öº£Æü¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢²¿¤«¡Ê»Å»ö¡Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¹¤Ã¤«¤ê°Õµ¤Åê¹ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£