衆議院選挙の対応について、鈴木知事はきょう定例の記者会見で「県政運営上、落選されると困る方々がいる」と述べ自民党を応援する姿勢を示しました。



また新たなスタジアムの整備を巡ってJリーグ側が秋田市の検討状況を「志が低い」と指摘していたことについて触れ、Jリーグに「財政や人口の規模に応じて頑張る自治体の気持ちに寄り添ってほしい」と述べました。





衆院選を巡り、鈴木知事は「与野党の様々な角度から秋田の声を届けてくれることは“たいして助かる”」が「県政運営上、落選されると大変困る方々がいる」と胸の内を明かしました。鈴木知事「事実だけを述べますと、例えばクマ対策であったり洋上風力の再エネ公募のお願いに行ったりする時にですね大臣に面会をすると、これ非常に大事な仕事なわけです。けれどもこれはあの御法川さんとか冨樫さんの力がなければできない話ですので、そうした機能が失われるのはどうしても避けたいなというふうに思っています」与党＝自民党の現職議員を応援する姿勢を表明した鈴木知事は、選挙期間中の対応について「自らの公務を優先しつつも支障のない範囲で応援したい」と述べています。そして、もう1つ、19日に言及したのは、新たなスタジアム整備を巡る問題についてです。去年11月、秋田市が検討状況をJリーグ側に説明していましたが、その中でリーグ関係者が1万5,000人規模の施設が必要と主張したほか、1万人規模を上限として検討した市に対して「志が低い」と指摘。これに沼谷市長は「極めて常識がなさすぎる」などと不快感をあらわにしていました。Jリーグの指摘した内容には率直に驚いたという鈴木知事。鈴木知事「市長の、非常に強い言葉で批判されましたけれども、お怒りはごもっともだなというふうに私は感じました。ただ、あの、あまりね、あんな言い方したとか、こういう態度だったっていうことで感情的に、『Jリーグあるまじき』というような、そういう構図に持っていくべきではないと私は思っていますので、そこは冷静にブラウブリッツというチームが秋田にとってどれだけ価値があって、または秋田市も秋田県もどこまでやれるのかというのをですね、市長がこれまで手順を追ってやってきているように非常に論理的に解を導いていかなければならないと」鈴木知事はJリーグ側に対し「財政や人口の規模に応じて頑張る自治体の気持ちに寄り添ってほしい」とも述べたうえで、円滑に議論を進めていきたい考えを示しています。♢♢♢♢♢ただ、衆院選が始まることで協議の日程はさらに見通せない状況となっています。そのJリーグに対し秋田放送は、「志が低い」との発言への見解などについて、先週から質問を送っていましたが、19日夕方、回答がありました。協議に招かれた立場であることや、関係者とのやりとりが継続していることを理由に、「内容について取材に応じることは難しい状況」だと説明し、発言の意図については、説明を避けています。