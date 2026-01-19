【大雪警戒】20日夕方から21日夕方にかけ最大平地で20センチ、山沿い70センチの降雪予想 大雪による交通障害に注意 25日頃まで強い冬型か《新潟》
新潟県では、２１日から２４日頃にかけて、大雪による交通障害に注意・警戒してください。
新潟地方気象台によりますと日本付近は次第に冬型の気圧配置となり、２１日から２５日頃まで強い冬型の気圧配置となるでしょう。
北陸地方の上空約５０００メートルには氷点下３６℃以下の強い寒気が流れ込む見込みです。このため、新潟県では山沿いだけではなく、平地でも大雪となる所があるでしょう。
◆雪の予想
２０日午後６時から２１日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
下越 平地 １０センチ
下越 山沿い ４０センチ
中越 平地 ２０センチ
中越 山沿い ７０センチ
上越 平地 ２０センチ
上越 山沿い ５０センチ
佐渡 １０センチ
２１日午後６時から２２日午後６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
下越 平地 ３０センチ
下越 山沿い ７０センチ
中越 平地 ５０センチ
中越 山沿い １００センチ
上越 平地 ５０センチ
上越 山沿い １００センチ
佐渡 ３０センチ
その後も強い冬型の気圧配置となり、大雪が続くため、積雪がさらに増える見込みです。
新潟県では、２１日から２４日頃にかけて大雪による交通障害に注意・警戒してください。また、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結にも注意してください。
※１９日午後４時３３分発表、「大雪に関する新潟県気象情報」より