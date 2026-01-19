高市総理大臣が先ほど、今週金曜日＝23日に召集される通常国会の冒頭で衆議院を解散する意向を表明しました。



県内でも衆議院選挙に向け活発になっている動きを各政党の県組織ごとにまとめました。

◆自民党

自民党の動きです。



現職の福原淳嗣氏58歳が18日、秋田2区から立候補することを正式に表明しました。



福原氏は大館市長を3期目の途中で辞職しておととし10月の衆院選に出馬し、比例代表東北ブロックで復活当選しました。





◆日本維新の会

2期目を目指す福原氏は、国際情勢が緊迫化する中、「他国に頼らない国づくりが求められている」として、農林水産業や再生可能エネルギーへのさらなる投資の拡大を訴えています。自民 福原淳嗣氏「脱炭素をしていかなければならない。その中の一番注目されているのが実は秋田の洋上（風力発電）です。こういったもの、いま非常に企業の撤退とかがあって厳しい状況にありますが逆にそこから得た気づきを『新しい洋上風力発電ビジネスが秋田から展開することで加速的に広がっていったよ』というような空気をどうしても私はつくっていきたいと思います」1区では現職の冨樫博之氏70歳が、立候補の意向を20日正式に表明します。3区には秋田県連会長を務める現職の御法川信英氏61歳が出馬します。自民 県連会長 御法川信英氏「ここ数年の物価高、であったり経済対策、特に地方ですね、経済対策、これは喫緊の課題だと思いますのでそれを切れ目なくするようなこと選挙後にもですね、すぐやっていくようなことこれはまあ選挙があろうがなかろうがですがやっていかなくちゃならない話。そのへんはひとつの訴えのポイントだろうし、あるいは農業であったり、個別の産業についてもですねしっかりやっていかなくちゃならない」

自民党と連立政権を組んでいる日本維新の会は、秋田県総支部の松浦大悟幹事長56歳が秋田1区に立候補する意向で、23日に正式に表明します。

◆中道改革連合

立憲民主党と公明党が新たに立ち上げた「中道改革連合」です。



秋田1区には秋田市出身で沖縄の卓球チームの運営会社を経営している早川周作氏49歳が、2区には立憲民主党秋田県連の代表、緑川貴士氏41歳が出馬する予定で2人は20日、記者会見を開きます。



立憲 県連代表緑川貴士議員（中道改革連合から出馬）

「（立憲・公明）両党のこれまでのやっぱり共通・大切にしてきた理念というものは人の尊厳であったり福祉であったりあるいは平和という思いであったりこうしたところで深く共有をさせていただける大切な考え方があります」「同じこの理念、そして政策をできるだけ共有できる勢力が結集をしてそしてまたまとまって挑んでいく必要があるというふうに思っております」



自民党との連立政権から離脱し立憲民主党と新党を結成した公明党。



秋田県本部の松田豊臣代表は「新たな政党の中道改革連合を全面的に推していく」とコメントしています。

◆国民民主党

国民民主党は、秋田1区に立候補する木村佐知子氏39歳が19日、出馬表明記者会見を開きました。



木村氏は秋田市出身の弁護士で、2023年からは東京・台東区議会議員も務めています。



国民 木村佐知子氏

「トップ当選もさせていただいて、この3年間で培ってきたたくさんの本当にご縁が、ご恩があるのに、秋田に帰って来る身勝手を許してくれるだろうかと本当に思いました。ですけれども私はさっき言ったようにもうずっと、小学生のころから、秋田のために働きたいと思ってきましたから」



2人の小学生を育てている木村氏。



人口減少対策や手取り収入の増加、都市と地方の格差是正などの政策を訴えていく考えです。



国民民主党は現職で秋田県連代表の村岡敏英氏65歳が3区に立候補します。



村岡氏は現在3期目で前回、1年3か月前の衆院選では初めて選挙区での当選を果たしました。



国民 県連代表 村岡敏英氏

「地方が住みやすく、そういう環境になっていくことと、女性が活躍する社会を作って行こうということによって、秋田とか地方が豊かになるというのを全面的に押し出していくのが国民民主党だと」

◆共産党

共産党秋田県委員会は19日、記者会見を開いて、秋田1区に元・秋田市議会議員の鈴木知氏49歳が出馬することを明らかにしました。



秋田市出身の鈴木氏。



現在は、共産党秋田地区委員会の副委員長を務めていて、国政選挙への挑戦は2007年の参議院選挙、2009年とおととしの衆院選に続いて4回目です。



共産 鈴木知氏

「お年寄りのみなさんが、安心してここで生活をしていける環境を作っていくということもそうですし、私と同じように、親の介護に、なんていいますか、安心してそこも考えながら仕事もできるような、そういう環境を作っていくためにも、今は福祉をしっかりと充実させていくということが どうしても必要だと思っています。そういう意味で、軍事費よりもまずは暮らしや福祉優先の政治に切り替えていく、そういう大きな流れを作っていくことが、今必要ではないかということを訴えていきたいと思います」



共産党秋田県委員会では、2区と3区への候補者擁立も検討していて、今週中に結論を出すことにしています。

◆参政党

参政党秋田県連は、党の公認が得られれば1区に候補者を擁立する考えです。



立候補予定者の絞り込みはすでに終えています。

◆各政党の動きが本格化へ

高市総理は今週金曜日＝23日に召集される通常国会の冒頭で衆議院を解散する意向を先ほど午後6時ごろに表明しました。



立候補予定者や各政党の県組織の動きがこの先さらに本格化していきます。



♢♢♢♢♢



県選挙管理委員会も“史上最短の短期決戦”に向けて対応に追われていて、解散に先立ち20日、衆院選の立候補予定者説明会を開きます。