¡Ö°ì½Ö·ì¤ò°û¤ó¤Ç¤ë¤È¡Ä¡×ÍîÁª¤«¤é1¥«·î¡ÄÅÄµ×ÊÝÁ°°ËÅì»ÔÄ¹àÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¶á±Æ¤Ë¡Ö²¿¤Ç¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤½¤ÎÈ±·¿¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤ª¼ã¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ö¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝâÃµªÁ°»ÔÄ¹¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¤Îà·ãÊÑ¶á±Æá¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²ÏÄÅ °ËÆ¦¥ª¥ì¥ó¥Â¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ÎÀ¸¥¸¥å¡¼¥¹¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¶Ã¤¯¤Û¤É¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤¬Ç»¤¤¡¡ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡£¹ñÆ»±è¤¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª¶á¤¯¤Ø¤ª±Û¤·¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÀ§Èó¡¡¤¢¡£Åß¤Ê¤Î¤Ë»×¤¤¤Ä¤¤ÇÈ±ÀÚ¤Ã¤ÆÉ÷¼Ù°ú¤Ãí°Õ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È»Ñ¤òÈäÏª¡£¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥¸¥å¡¼¥¹¤ò¥¹¥È¥í¡¼¤Ç°û¤à»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¼ã¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÖÈ±·¿¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²¿¤Ç¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¤½¤ÎÈ±·¿¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÎÈ±·¿¤Î¤Û¡¼¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¡¼¤Ê¡×¡Ö¤À¤¤¤ÖÃ»¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡©¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¸¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö°ì½Ö·ì¤ò°û¤ó¤Ç¤ë¤È´ª°ã¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖÀ¨¤¯Ê·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÅÄµ×ÊÝÁ°»ÔÄ¹¤Ï¡¢ºòÇ¯5·î¤Î»ÔÄ¹½¢Ç¤Ä¾¸å¤Ë»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë¼º¿¦¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½ÐÄ¾¤·»ÔÄ¹Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¡¢ÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£