¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍýÁÛ¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¿ù»³°ì¼ù¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤¹¤ë°éÀ®2Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤ÎàÌîË¾á¤È¤Ï
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®2Ç¯ÌÜ¤Î²¬ÅÄâ«°ìÏ¯Åê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿Æþ¤ê¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¦±¦ÏÓ¤Ï¡¢ºòµ¨31¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤ÆºÇÂ¿¥»¡¼¥ÖÅê¼ê¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¿ù»³°ì¼ù¤ËÄï»ÒÆþ¤êÃæ¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍýÁÛ¡Ê¤ÎÅê¼ê¡Ë¡×¤ÈÆ´¤ì¤òÊú¤¯ÀèÇÚ±¦ÏÓ¤«¤é¡ÖÂÎ¤â¶¯¤¤¤·¡¢µå¤â¶¯¤¤¡£¡Ê¥Á¡¼¥à¤Î»ÙÇÛ²¼ÏÈ¤Ï¡Ë5ÏÈ¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿¤òÃ¥¤¤¤Ë¡Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ïºòµ¨¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À©µå¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï6¡¦43¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¶ì¤¤·Ð¸³¤«¤é¡¢º£¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤ÏÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¿ù»³¤«¤é¼õ¤±¡¢²ÝÂê¹îÉþ¤ËÊ³Æ®Ãæ¤À¡£¡ÖËÍ¤Ï²æÉð¼ÔÍå¤ËÏÓ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¿ù»³¤µ¤ó¤Ï¾¡¼ê¤Ë¡Êµå¤¬¡ËÈ¯¼Í¤µ¤ì¤ë´¶¤¸¡×¡£´Ö¶á¤ËÀÜ¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤òºÇ¹â¤Î¼êËÜ¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤ß¤»¤ë¡£