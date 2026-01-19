¡Ö95¡ª¡©¤¹¤Ã¤´¡×90Ç¯Âå¡ÖÎÁÍý¤ÎÅ´¿Í¡×¤Ç³èÌö¡¢¡ÖÏÂ¤ÎÅ´¿Í¡×Æ»¾ìÏ»»°Ïº¤µ¤óºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¼ã¤¤¡ª¡×¡Ö¹ÝÅ´¿Í¡×¡Ö¤â¤¦Àç¿Í¤ÎÎÎ°è¡×
¡ÖÇ¯Îð¤òÁ´¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÊñÃúºÛ¤¤ÈÃ£É®¤µ¡×
¡¡àÆüËÜÎÁÍý³¦¤Î°ÛÃ¼»ùá¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÎÁÍý¿Í¤Î95ºÐºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡YouTube¡ÖÅ´¿Í¤ÎÂæ½ê¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆ»¾ìÏ»»°Ïº¡£¿ßË¼Çò°á»Ñ¤Çº£Ç¯¤ÎÊúÉé¡ÖÀ®¤ëÍÍ¤Ë¤Ê¤ë¤µ¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢½ñ¤½é¤á¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¥à¥Á¤ò»È¤Ã¤¿²ÈÄíÎÁÍý¡Ö²ÏÆÚ¥«¥é¥¥à¥Á¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿ßË¼¤ÇÄ´Íý¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡95ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ»¾ì¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡Ö95¡ª¡©¤¹¤Ã¤´¡×¡Ö¼ã¤¤¡ª¡×¡ÖÅ´¿Í±Û¤¨¤Æ¤â¤¦Àç¿Í¤ÎÎÎ°èÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö100ºÐ¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ÐÅ´¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿¹ÝÅ´¿Í¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÇ¯Îð¤òÁ´¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÊñÃú¤µ¤Ð¤¤ÈÃ£É®¤µ¡×¡Ö³êÀå°¤¯¤Ê¤¯¡¢¤Ï¤¤Ï¤¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¡¢¸µµ¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Æ»¾ì¤Ï1993Ç¯¤«¤é99Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÎÁÍý¤ÎÅ´¿Í¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë½éÂå¡ÖÏÂ¤ÎÅ´¿Í¡×¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ê¡¢ÎÁÍý¿Í¥Ö¡¼¥à¤Î°ìÍã¤òÃ´¤Ã¤¿¡£