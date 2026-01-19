Ä«¥É¥é½Ð±é¤«¤é10Ç¯¡Ö±ð´¶¥ä¥Ð¤Ã¡×¡Ö¤´Î©ÇÉ¤Ç¤¹¤Í¡×33ºÐ½÷Í¥½Ð¸ý°¡Íüº»àÍÅ±ð¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á
¡Ö¤½¤í¤½¤í¥°¥é¥Ó¥¢¤·¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡½÷Í¥¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½Ð¸ý°¡Íüº»(33)¤¬ÂçÃÀ¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤í¤½¤í¥°¥é¥Ó¥¢¤·¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢È©¤â¤¢¤é¤ï¤Ê°áÁõ¤Ç¥½¥Õ¥¡¤ËÉ¨Î©¤Á¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ÍÅ±ð¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤â¤¦ºÇ¹â¡×¡Ö¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¿´¤Þ¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¦Èþ¤·¤µ¡×¡Ö±ð´¶¥ä¥Ð¤Ã¡×¡Ö¤´Î©ÇÉ¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡½Ð¸ý¤Ï2016Ç¯¤«¤é4Ç¯´Ö¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥³¡¼¥ëABC¡×(Ä«ÆüÊüÁ÷)¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¿Íµ¤¤Ë¡£16Ç¯ÅÙ²¼´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡×¤Ë¤â½Ð±é¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿·àÃÄ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó´ã¶À¤Î´úÍÈ¤²¸ø±é¡ÖÁòº×¤Ë¤Æºé¤¯¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£