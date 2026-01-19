東北地方では、冬型の気圧配置の影響により、西よりの強い風やしけとなり、大雪となる所もある見込みです。２０日は雪を伴った強い風や高波に注意・警戒してください。また、２１日からは、日本海側を中心に大雪に注意・警戒してください。

［気象概況］

低気圧が日本海にあって、東北東へ進んでいます。この低気圧は、２０日は急速に発達しながら三陸沖から千島近海へ進み、日本付近は冬型の気圧配置が次第に強まるでしょう。２１日から２５日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。

このため、東北地方では、雪を伴った西よりの強い風となり、海上ではしける所があるでしょう。また、大雪となる所もある見込みです。予想よりも気圧の傾きが大きくなった場合や発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の西よりの風や高波、大雪となる可能性があります。





［風の予想］２０日に予想される最大風速（最大瞬間風速）東北日本海側 海上 １８メートル （３０メートル）東北日本海側 陸上 １５メートル （３０メートル）東北太平洋側 海上 １８メートル （３０メートル）東北太平洋側 陸上 １５メートル （３０メートル）［波の予想］２０日に予想される波の高さ東北日本海側 ５メートル

［雪の予想］



２０日１８時から２１日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北日本海側 山沿い ７０センチ

東北日本海側 平地 ４０センチ

東北太平洋側 山沿い ７０センチ

東北太平洋側 平地 ４０センチ

その後、２１日１８時から２２日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北日本海側 山沿い ７０センチ

東北日本海側 平地 ５０センチ

東北太平洋側 山沿い ７０センチ

東北太平洋側 平地 ４０センチ

その後も強い冬型の気圧配置が続くため、日本海側を中心に大雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあります。



［防災事項］

東北地方では、２０日未明から夜のはじめ頃にかけて、雪を伴った西よりの強い風による建物への被害やふぶきによる交通障害に注意・警戒し、２０日昼前から夜遅くにかけて、高波による船舶や沿岸施設への被害に注意・警戒してください。

また、２１日からは、日本海側を中心に、大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれ、低温による路面凍結や水道管の凍結に注意してください。