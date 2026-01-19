¡Ö¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¶ÌÌÚ¡×²¬ÅÄ½Ú°ìà¤Þ¤µ¤«¤ÎÁÀ¤ï¤ìá»Ñ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÏÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤ÁÀ¤¤ÂÇ¤Á¡×¡Ö2¿Í¤Î¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¡×¤ÈÈ¿¶ÁÂ³¡¹
Àä·Ê¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤ÎàÁÀ¤¤¹ç¤¤á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃ¯¤«¤¬²¶¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢±ó¤¯¤«¤é¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤Æ²¬ÅÄ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Î»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»£±Æ¼Ô¤Î´é¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢È±·¿¤ä»£±Æ¾ì½ê¤Ê¤É¤«¤é¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¼óÅÔ¥ê¥¹¥Ü¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¹ñºÝ¥Ö¥é¥¸¥ê¥¢¥ó½À½ÑÏ¢ÌÁ(IBJJF)¼çºÅ¤Î²¤½£ºÇÂç¤Î½À½ÑÂç²ñ¡Ö¥è¡¼¥í¥Ô¥¢¥ó2026¡×¤Ë¤È¤â¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î¶ÌÌÚ¹¨¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²¬ÅÄ¤¯¤ó¤òÁÀ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö2¿Í¤Î¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤Ç»£¤ê¤¢¤¤¤Ã¤³¤Ç¤¹¤«¡©ÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÀ¤¤¹ç¤¤¤Ã¤³¡×¡Ö¤ª¸ß¤¤ÁÀ¤¤ÂÇ¤Á¡×¡ÖÄ¶¿Í¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤ä¤ó¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤ë¡×¡ÖÄ¶¿Í¤Î¤ªÆó¿Í¡×¡Ö¥«¥á¥é¹½¤¨¤ë¶ÌÌÚ¤µ¤ó¡©¤½¤Î¼Ì¿¿¸«¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Á¡×¡Ö¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¶ÌÌÚ¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤Ê¤´Êó¹ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¤â¥é¥ó¥¯¤Î¹â¤¤¹õÂÓ¤ò»ý¤Ä²¬ÅÄ¤Ï½éÀïÇÔÂà¡£¶ÌÌÚ¤Ï»çÂÓ¥Þ¥¹¥¿¡¼4¤Î70¥¥íÉôÌç¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£