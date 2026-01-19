愛知県豊田市のアパートで17日、女性の遺体が見つかった殺人放火事件。取材で明らかになった、ある人物が起こした騒動との関連はあるのでしょうか。



事件発覚のきっかけは、17日の明け方に豊田市東新町のアパートで発生した火災でした。



近所に住む人：

「朝5時くらいにガチャンっていうすごい大きな音がして、目が覚めてベランダに出たら臭かった」

駆けつけた消防が、火元の部屋に住む会社員・小川晃子さん(42)の遺体を発見し、司法解剖の結果、死因は首を絞められたことによる窒息死とわかりました。何者かが小川さんを殺害した後、部屋に火を放ったとみられています。





小川さんが見つかったのは、玄関から見て奥に位置する寝室で、頭を南に向け、ベッドの上で仰向けに倒れていて、この寝室が特に激しく燃えていたということです。

消防が駆けつけた際、玄関ドアは施錠されていて、室内は争った形跡や物色された様子などはなかったといいます。



（リポート）

「事件が発生してから2日が経ちましたが、現在も規制線は解かれていません。未だ犯人は逃走中です」



近所の人の話では、小川さんは去年の夏頃に引っ越してきて、しばらくは娘と2人で暮らしていましたが、現在は一人暮らしだったといいます。

さらに取材を進めると、現場のアパートでは事件発覚の2日前に、ある騒動が起きていたことが明らかになりました。



近所に住む人：

「弟が、朝7時か7時半ぐらいだったかな、ドアをたたく音と、男性の声で『出てこい、この野郎！』と怒鳴り声が聞こえたと」



今月15日の朝、「金髪の男性」が大声で叫びながら、部屋のドアを蹴るなどし、警察が出動していました。男性は酒に酔っていたため、警察が一時保護したといいますが、同じ日の夜にも再び騒動となっていたというのです。

近所に住む人：

「午後7時くらいには警察の方が来ていて。男性が大きい声で騒いでいて、名前を呼んでいましたね。部屋の方に向かって呼んでいたと思います」



その2日後に起きた殺人・放火事件。警察が19日、現場周辺で確認していたのが…。



近所に住む人：

「スマホでこういう人だと金髪の人の写真を見たけど。金髪で痩せ型で、40歳前後じゃないかな。『こういう男を見かけたら、また情報をください』と（警察は）言っていた」



警察によると、"金髪の男性"は小川さんの知人だといいます。警察はこの男性からも話を聞くため、行方を調べています。