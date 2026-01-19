ハワイに滞在中の金田久美子がタンクトップ&ショートパンツ姿のオフショットを公開 美味しい朝食はビーチで？
金田久美子が自身のインスタグラムを更新。「ハワイでこんなにも ビーチを満喫したのは 初めてでした！」「綺麗だったなぁ」と記すと、ビーチで撮影した写真など10枚を公開した。
【写真】「綺麗なおねぇさん」に撮ってもらったお気に入りの写真
最初は黒のタンクトップ、ベージュのカーディガンにショートパンツを合わせたスタイルでビーチに立つと、手をかざして太陽の光をさえぎったり、雲が浮かぶ青空を背景にポーズを決めたりしていた。また明るいグレーのパーカー姿でアサイーボウルを手にした写真や、黒いパーカーのフードをすっぽりと被ると、朝からステーキをテイクアウトしてビーチで楽しむ写真も公開。ビーチの岩場に腰掛けた写真には「目の前を通った綺麗なおねぇさんにぴくちゃーぷりーずって言って撮ってもらった写真お気に入り」とのキャプションを入れていた。この投稿を見たファンからは「いつでもどこでもカワイイ」「ビーチが似合ってますなぁ」「モデルみたい」「水着姿は？」などのコメントが数多く寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「超ビジュいいじゃん」渋野日向子と吉田優利・鈴姉妹の3ショット投稿にファン歓喜「推しが揃ってる」「前髪シスターズ」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
「ゴルフ界の二刀流」菅沼菜々がファンミーティングでアイドル全開！ 「正に至福の時でした」「超最強」
山下美夢有がハワイを満喫 ハイヒール・モモコと食事会、千鳥・ノブとも遭遇！
【写真】「綺麗なおねぇさん」に撮ってもらったお気に入りの写真
最初は黒のタンクトップ、ベージュのカーディガンにショートパンツを合わせたスタイルでビーチに立つと、手をかざして太陽の光をさえぎったり、雲が浮かぶ青空を背景にポーズを決めたりしていた。また明るいグレーのパーカー姿でアサイーボウルを手にした写真や、黒いパーカーのフードをすっぽりと被ると、朝からステーキをテイクアウトしてビーチで楽しむ写真も公開。ビーチの岩場に腰掛けた写真には「目の前を通った綺麗なおねぇさんにぴくちゃーぷりーずって言って撮ってもらった写真お気に入り」とのキャプションを入れていた。この投稿を見たファンからは「いつでもどこでもカワイイ」「ビーチが似合ってますなぁ」「モデルみたい」「水着姿は？」などのコメントが数多く寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
「超ビジュいいじゃん」渋野日向子と吉田優利・鈴姉妹の3ショット投稿にファン歓喜「推しが揃ってる」「前髪シスターズ」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
「ゴルフ界の二刀流」菅沼菜々がファンミーティングでアイドル全開！ 「正に至福の時でした」「超最強」
山下美夢有がハワイを満喫 ハイヒール・モモコと食事会、千鳥・ノブとも遭遇！