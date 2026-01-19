「家賃払う気も、出て行く気もない」アパート立ち退き・強制執行中の2人死傷 逮捕の男（40）が事件前に話す 東京・杉並区
東京・杉並区で立ち退きの強制執行のためアパートを訪れた執行官など2人が刺され、死亡した事件で、逮捕された住人の男が事件の前、「家賃を払う気もないし、部屋を出て行く気もない」などと話していたことが分かりました。
「本当に信じられないです。許せない、本当に」
家賃の保証会社の社長を務める男性が憤るのは、先週木曜に杉並区で起きた事件について。
アパートの家賃滞納による立ち退きの強制執行に訪れた執行官など2人が包丁で刺され、2人のうち保証会社勤務の小栗寿晃さん（61）が死亡し、住人の山本宏容疑者（40）が逮捕されました。
小栗さんは、男性の会社の従業員でした。
保証会社 社長
「温厚篤実っていうんですかね。本当に温厚で誠実で真面目でコツコツ型の人間なので、とにかく誠実ですよね。決して声を張り上げたりしない。おとなしい、誠実」
一方、山本容疑者については。
保証会社 社長
「ずっとどうしようもなく不誠実。許せない」
小栗さんが勤める会社の社長によりますと、山本容疑者はかつてIT系の会社に勤めていたものの退職。
生活保護を受給しながら2022年10月に事件があったアパートに入居しましたが、次第に家賃の滞納が始まり、おととし9月を最後に家賃を全く支払わなくなったといいます。
保証会社 社長
「電話をいくらしても、手紙で『折り返しをおねがいします』と言っても、全く無視される。（滞納額は）最終的には今年の1月までで98万3000円」
去年6月に、山本容疑者が住むアパートを訪れた際には。
保証会社 社長
「『家賃を払う気もないし、出て行く気もないんで、立ち退き訴訟をしてくれ』と言って、バーンと（アパートの）ドアをしめられちゃった」
そして、立ち退きの強制執行当日、小栗さんは命を落としました。
取り調べに対し、山本容疑者は。
山本宏容疑者
「生活保護を受けていたが、隙間バイトをするようになってから（生活保護を）打ち切られた。コロナ禍以降、就職する気になれなかった」
警視庁は動機などについて捜査を続けています。