元モー娘。石黒彩、“ちょこっとだけ”手作りしたおせち料理を披露「すごい綺麗」「あ〜おいしそう」 3児の母、夫は真矢
元モーニング娘。のメンバーでタレントの石黒彩（47）が16日、自身のインスタグラムを更新。「お正月はめちゃゆっくりしたよ〜！」「めちゃゆっくりテレビ見たwww 楽しかった」と年末年始を振り返り、「今年はちょこっとだけ」手作りしたという、おせち料理の写真を披露した。
「今年はお煮しめに黒豆、まなすにくわい煮、鮭の西京焼き、海老の旨煮、かまぼこは切るだけw 数の子のは塩抜きして味付けしたよ。お雑煮は何回か作ったかな」（原文ママ）と明かし、「ちょこっと」手作りした“お気に入りのおせち”が並ぶ食卓の写真を公開した。
また「去年まではおせち疲れしてたからなw 意外に手間がかかるんだよね 作るまで知らなかった」と、お重と思われる容器に彩りよく詰めた過去の“ゴージャス”な手作りおせち料理の写真もアップ。
続けて「実家ではおばぁちゃんが作ってくれてたんだけど結婚してはじめて自分で作った時はこんなに大変なこと当たり前にしてくれてたんだなと本当感謝した」とおせち作りを通して気付いた“学び”をシェアし、「今年も素敵な一年にするぞ」と意気込んでいた。
コメント欄には「あ〜おいしそう」「毎年おせち料理作っているのですね、すごい綺麗で美味しそうです」「ちょこっとがちょうど良いんだよね」「素敵ですね」などと、さまざまな反響が寄せられている。
石黒は2000年5月、ロックバンド・LUNA SEAのドラマーである真矢（56）と結婚。同年11月に第1子女児、 02年9月に第2子女児、04年8月に第3子男児が誕生した。真矢は昨年9月、公式サイトを通じて20年に大腸がんステージ4を患っていたことに加え、最近になって脳腫瘍と診断されたことを公表。「まずは死なないこと、希望を失わないことを約束します」と強い思いをつづっている。
