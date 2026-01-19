マツコ・デラックスが12日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。風呂のお湯の適温について明かした。

番組では、現役高校生に聞いた「湯船に入る時の温度ランキング」を紹介。1位は40度だった。マツコは自身の適温を聞かれ「9位なんだね…めちゃくちゃ少数派だったわよ」と9位の45度だと明かした。45度は9位で全体の2・3％だった。

MCの大島由香里から「ちょっとした鍋じゃないですか。ゆだりません？」「足のつめはがれそうになりません？」などと聞かれ、マツコは「全然」と返答。20、30分入るとした上で「ちょっと半身浴みたいにしたり、湯船の縁に座ったり、いろいろ繰り返しながら。温泉みたいに入る」と力説。さらにぬるい風呂には「イライラする」「42度だと湯冷めしちゃう」とした。さらに父の影響だといい「ガンガン、水を最大に流しながら入ってた」と幼少期を振り返り、夏の適温は42度とした。

続けて「私のシャワーの温度、びっくりするよ」とためた上で「50度」と語ると、スタジオからは悲鳴が飛んだ。「だってシャワーはちょっとぬるくなるじゃない。夏は47度」と補足した。その後、高温を好む理由として、住んでいる自宅がマンションの2階以上のため、配管の関係で水温が設定よりも若干低くなっているのではないかと自ら推察した。