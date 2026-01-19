タレント江口ともみ（57）が、19日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。“ぬい活”について語った。

ぬいぐるみの“ぬい活”が今、ブームになっているが、随分前からぬい活をしているという江口は「もう、子どもの頃からぬいぐるみは大好きで」とし、「本当に昔から、ぬいぐるみの写真を撮り、今で言う“ぬい撮り”とかも…」と明かした。

MCの黒柳徹子（92）から、今後やりたいことを聞かれると「私の大好きなぬいぐるみがあるじゃないですか。ぬいぐるみ…“ぬい撮り”をする時に、ぬいぐるみの前に小さな自分と同じカップを置いたりとか、写真を撮ったり、みんなしたりするんですね。なので、そういうことができる“ぬいカフェ”を作りたいなっていうのが、もう将来の野望でして。それが常設じゃなくても、期間限定とかで、そういうカフェとか、できたらいいなと思っています」と明かした。

黒柳が「じゃあ、お客さんの…お客さまが、ぬいぐるみを持ってあなたの所に来る？ そこで、みんなでぬいぐるみを通して、お茶なんかする？」と質問。「いっぱいおしゃべりとかできたらいいなと思っております」と明かした。すると黒柳が「面白い時代がきたもんでございますね…みなさまね。昔、ぬいぐるみなんてかわいがってると、なんだそんなものとか言われてね。私、いつでもぬいぐるみ持って歩いてたんですけどね」と話した。「徹子さんも好きでらっしゃるから」と江口が言い、黒柳が「大好き」と答えた。