千葉翔也、LIVE Blu-ray『千葉翔也 1st Live 2025「Living Streak」』より「Blessing」ライブ映像公開！

声優アーティスト・千葉翔也が、1月14日に発売したLIVE Blu-ray『千葉翔也 1st Live 2025「Living Streak」』から「Blessing」のライブ映像を公開した。

「アオのハコ」「青のオーケストラ」「ようこそ実力至上主義の教室へ」「86-エイティシックス-」「ヴィジュアルプリズン」「アイドルマスターSideM」、そして今年2月公開の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』へエル役での出演など、数々の人気アニメ・ゲーム作品に出演し、歌唱をともなうパフォーマンスも高い評価を得ている人気声優・千葉翔也。

『千葉翔也 1st Live 2025「Living Streak」』は、昨年9月13日に東京国際フォーラム・ホールCで開催された、千葉にとって初のワンマンライブだ。

今回公開された「Blessing」は、千葉がソロアーティスト活動を始動して最初にリリースした楽曲であり、まさに原点とも言える一曲。ソロデビュー当時から愛用しているギター・グレッチを堂々と掻き鳴らし、ハイトーンを交えた真っ直ぐな歌声で楽曲に込められた前向きなメッセージを届ける千葉の姿をぜひ映像でチェックしてほしい。

なお千葉は、5月10日（日）に東京・有楽町朝日ホールで「SHOYA CHIBA 2nd FAMILY SESSION」の開催が決定している。本イベントは、LIVE Blu-ray『千葉翔也 1st Live 2025「Living Streak」』に封入される、“チケット最速先行申込シリアルナンバー”より申し込みできるとのこと。申し込みの締め切りは、来週1月25日(日)23:59までなので、気になる人は早めにチェックしてほしい。

●リリース情報

LIVE Blu-ray『千葉翔也 1st Live 2025「Living Streak」TOKYO INTERNATIONAL FORUM』

発売中

品番：KIXM-640

価格：￥8,000（税込）

形態：Blu-ray

購入はこちら

https://shoya-chiba.lnk.to/Streak_Blu-ray

「SHOYA CHIBA 2nd FAMILY SESSION」チケット最速先行申込シリアル封入

「SHOYA CHIBA 2nd FAMILY SESSION」開催決定

2026年5月10日(日)

会場：有楽町朝日ホール

詳しくはこちら

https://chibashoya.com/news/2025/1203.html

