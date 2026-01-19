櫻坂46松田里奈、写真集撮影前に“1ヶ月集中筋トレ” 予想外だったメンバーの反応も明かす【「まつりの時間」インタビュー】
【モデルプレス＝2026/01/19】櫻坂46のキャプテンを務める二期生・松田里奈（まつだ・りな／26）が、1月20日に1st写真集「まつりの時間」（幻冬舎）を発売。モデルプレスでは、ニュージーランドでの撮影秘話や衣装へのこだわり、さらには撮影までに準備してきたことなど、写真集に込めた思いを聞いた。【インタビュー前編】
【写真】坂道キャプテン、ワンピから美背中披露 “ありのまま”の姿
ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影された今作は、松田のかわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ一冊。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録しているほか、ニュージーランドの雄大なビーチや大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載されている。
― まずは、写真集の発売が決定したときの心境から教えてください。
松田：最初にお話をいただいたときは、嬉しさとともに「私でいいんですか…！？」という驚きもありました。グループのメンバーが写真集を出しているのを見て、密かに憧れはあったのですが、「写真集を出したい」とはっきり言葉にすることはできなくて。だからこそ、いざ決まったときは「大丈夫かな」という不安もあったんです。でも、写真集のチームの皆さんが背中を押してくださり、覚悟を決めて、自信を持って挑むことができました。
― 発売が決定したとき、メンバーのどなたかに伝えましたか？
松田：メンバーには言わないようにしていたのですが、1人で抑えられなくなってしまい、同期の井上梨名と武元唯衣だけに「実は…」と打ち明けました。そうしたら、「ええやん！」みたいな（笑）。予想していたよりも軽いリアクションで、それが結果的に良くて、気持ちもすっと軽くなりました。
― 今作はニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影されており、海外ならではのロケーションも魅力の1つとなっています。特に思い出に残っているカットはありますか？
松田：思い出に残っているカットは本当にたくさんあるのですが、羊さんたちと撮っているカットは特に印象に残っています！ニュージーランドならではのシチュエーションですし、両手に餌を持って、直接あげる体験もさせていただいて、すごく自然な表情が出ていると思います。最初は少し怖かったのですが、慣れてきたら可愛くて、最後にはお別れしたくなくなってしまうほどでした。
― 貴重な体験をされたんですね。ニュージーランドのご飯は満喫できましたか？
松田：5日間、朝・昼・晩としっかり満喫しました！ムール貝や牡蠣などの海鮮系に加えて、ハンバーガーやポテト、パスタ、ステーキなど、本当にいろいろなものを食べて…。何を食べても美味しすぎて、食べ過ぎかなというぐらい堪能しました（笑）。
― ロケーションに映える色とりどりの衣装も印象的ですが、ご自身でアイデアを出したものがあれば教えてください。
松田：「ターコイズブルー系統のお洋服や水着が着たい」とリクエストしました。通常版表紙で着ている絶妙なブルーのジャケットは、特に気に入っています。でも、自分のセンスにあまり自信がないのと、チームの皆さんが「可愛い」と言ってくださるものを取り入れたかったので、衣装は基本的にチームの皆さんに選んでいただきました！完成した写真を見たらどれも可愛くて、全部大切な1着になったので、色々な方の意見を聞いて良かったなと思っています。
― 写真集の撮影までに準備したことはありますか？
松田：約1ヶ月間、筋トレを集中的に頑張りました。明確に目標を決めていたわけではないのですが、「ヒップアップをしよう」のような感じで特化する部分を決めて、その部位を集中的に鍛える、というのを続けていたんです。ほかには、夏でも毎日湯船に浸かったり、ストレッチを意識的にしたり、ボディクリームを使い分けて塗ったりと、色々と工夫しながら準備を進めていました。逆に食事制限はしていなくて、お肉や大豆を意識的に摂ったり、白米をたくさん食べたりすることを心がけていました。
― グループ活動と並行しながら準備をすることは大変かと思いますが、「今日はちょっと頑張れないかも…」という日はなかったのでしょうか？
松田：自分に浸ることでモチベーションを保っていました（笑）。朝にトレーニングをするときは「眠い中、朝から頑張ってる！」みたいなことを心の中で思って、街の人に自慢するような気持ちで1ヶ月間励んでいました。その結果、メンバーからも褒めてもらえる機会が増えて、自分ではわかりにくい部分まで絶賛してもらえたので、「頑張って良かった！」と思うことができました。
― キレイなお肌を保つために意識していたことはありますか？
松田：写真集の撮影前に新しいスキンケアに挑戦するのが怖くて、いつも通りの保湿を心がけました。普段使っているアイテムも、ドラッグストアで買えるものばかりなんです。でも、1ヶ月間のトレーニング期間に毎日湯船に浸かっていたことが、結果的にお肌の調子に繋がった気がしています。ハーブピーリングを試したりした時期もあったのですが、最終的には“お家でできることをする”ということに落ち着きました。
― 写真集の撮影期間を通して知った自分の魅力や、自信を持てたことがあれば教えてください。
松田：元々自分に自信を持てないことが多かったので、「マインドから自信を持とう！」と思って挑戦したのですが、撮影を通して以前より自分のことが好きになれた気がしています。好きになれたパーツでいうと、脚です！普段からミニ丈をよく履いているのですが、撮影でもたくさんミニスカートを履くことができて嬉しかったですし、自分の脚を好きになれました！
★後編では、メンバーの卒業への思いや今後の目標などについて語ってもらっている。（modelpress編集部）
PHOTO：矢沢隆則
1999年10月13日生まれ、宮崎県出身。2018年「坂道合同新規メンバーオーディション」に合格し、グループの二期生として加入。2022年、櫻坂46の2代目キャプテンに就任。現在、TBS「THE TIME,」木曜レギュラーとして出演中。また「みやざき大使」としても活動している。
【Not Sponsored 記事】
【写真】坂道キャプテン、ワンピから美背中披露 “ありのまま”の姿
◆松田里奈1st写真集「まつりの時間」
ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影された今作は、松田のかわいらしい表情をたっぷり詰め込んだ一冊。羊とたわむれたり、BBQを楽しんだり、ラテアートにチャレンジしたり、トラムに乗ったり、キャッチボールをしたり…。まるで現地で一緒に過ごしているかのような、親密感のある写真を数多く収録しているほか、ニュージーランドの雄大なビーチや大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載されている。
◆松田里奈、写真集決定時の心境は？
― まずは、写真集の発売が決定したときの心境から教えてください。
松田：最初にお話をいただいたときは、嬉しさとともに「私でいいんですか…！？」という驚きもありました。グループのメンバーが写真集を出しているのを見て、密かに憧れはあったのですが、「写真集を出したい」とはっきり言葉にすることはできなくて。だからこそ、いざ決まったときは「大丈夫かな」という不安もあったんです。でも、写真集のチームの皆さんが背中を押してくださり、覚悟を決めて、自信を持って挑むことができました。
― 発売が決定したとき、メンバーのどなたかに伝えましたか？
松田：メンバーには言わないようにしていたのですが、1人で抑えられなくなってしまい、同期の井上梨名と武元唯衣だけに「実は…」と打ち明けました。そうしたら、「ええやん！」みたいな（笑）。予想していたよりも軽いリアクションで、それが結果的に良くて、気持ちもすっと軽くなりました。
◆松田里奈、ニュージーランド撮影での思い出
― 今作はニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影されており、海外ならではのロケーションも魅力の1つとなっています。特に思い出に残っているカットはありますか？
松田：思い出に残っているカットは本当にたくさんあるのですが、羊さんたちと撮っているカットは特に印象に残っています！ニュージーランドならではのシチュエーションですし、両手に餌を持って、直接あげる体験もさせていただいて、すごく自然な表情が出ていると思います。最初は少し怖かったのですが、慣れてきたら可愛くて、最後にはお別れしたくなくなってしまうほどでした。
― 貴重な体験をされたんですね。ニュージーランドのご飯は満喫できましたか？
松田：5日間、朝・昼・晩としっかり満喫しました！ムール貝や牡蠣などの海鮮系に加えて、ハンバーガーやポテト、パスタ、ステーキなど、本当にいろいろなものを食べて…。何を食べても美味しすぎて、食べ過ぎかなというぐらい堪能しました（笑）。
― ロケーションに映える色とりどりの衣装も印象的ですが、ご自身でアイデアを出したものがあれば教えてください。
松田：「ターコイズブルー系統のお洋服や水着が着たい」とリクエストしました。通常版表紙で着ている絶妙なブルーのジャケットは、特に気に入っています。でも、自分のセンスにあまり自信がないのと、チームの皆さんが「可愛い」と言ってくださるものを取り入れたかったので、衣装は基本的にチームの皆さんに選んでいただきました！完成した写真を見たらどれも可愛くて、全部大切な1着になったので、色々な方の意見を聞いて良かったなと思っています。
◆松田里奈、写真集撮影までに準備したこと
― 写真集の撮影までに準備したことはありますか？
松田：約1ヶ月間、筋トレを集中的に頑張りました。明確に目標を決めていたわけではないのですが、「ヒップアップをしよう」のような感じで特化する部分を決めて、その部位を集中的に鍛える、というのを続けていたんです。ほかには、夏でも毎日湯船に浸かったり、ストレッチを意識的にしたり、ボディクリームを使い分けて塗ったりと、色々と工夫しながら準備を進めていました。逆に食事制限はしていなくて、お肉や大豆を意識的に摂ったり、白米をたくさん食べたりすることを心がけていました。
― グループ活動と並行しながら準備をすることは大変かと思いますが、「今日はちょっと頑張れないかも…」という日はなかったのでしょうか？
松田：自分に浸ることでモチベーションを保っていました（笑）。朝にトレーニングをするときは「眠い中、朝から頑張ってる！」みたいなことを心の中で思って、街の人に自慢するような気持ちで1ヶ月間励んでいました。その結果、メンバーからも褒めてもらえる機会が増えて、自分ではわかりにくい部分まで絶賛してもらえたので、「頑張って良かった！」と思うことができました。
― キレイなお肌を保つために意識していたことはありますか？
松田：写真集の撮影前に新しいスキンケアに挑戦するのが怖くて、いつも通りの保湿を心がけました。普段使っているアイテムも、ドラッグストアで買えるものばかりなんです。でも、1ヶ月間のトレーニング期間に毎日湯船に浸かっていたことが、結果的にお肌の調子に繋がった気がしています。ハーブピーリングを試したりした時期もあったのですが、最終的には“お家でできることをする”ということに落ち着きました。
― 写真集の撮影期間を通して知った自分の魅力や、自信を持てたことがあれば教えてください。
松田：元々自分に自信を持てないことが多かったので、「マインドから自信を持とう！」と思って挑戦したのですが、撮影を通して以前より自分のことが好きになれた気がしています。好きになれたパーツでいうと、脚です！普段からミニ丈をよく履いているのですが、撮影でもたくさんミニスカートを履くことができて嬉しかったですし、自分の脚を好きになれました！
★後編では、メンバーの卒業への思いや今後の目標などについて語ってもらっている。（modelpress編集部）
PHOTO：矢沢隆則
◆松田里奈（まつだ・りな）プロフィール
1999年10月13日生まれ、宮崎県出身。2018年「坂道合同新規メンバーオーディション」に合格し、グループの二期生として加入。2022年、櫻坂46の2代目キャプテンに就任。現在、TBS「THE TIME,」木曜レギュラーとして出演中。また「みやざき大使」としても活動している。
【Not Sponsored 記事】