NOA、ドラマ単独初主演 元乃木坂46阪口珠美とヤンデレ系ラブ・サスペンス「救い、巣喰われ」実写ドラマ化
【モデルプレス＝2026/01/19】アーティストのNOAが、2月12日スタートのMBSドラマ特区「救い、巣喰われ」（毎週木曜24時59分〜）にて主演を務めることが決定。元乃木坂46の阪口珠美の出演も発表された。
【写真】人気アーティスト、元乃木坂メンバーと密着
原作は、電子コミック累計50万部突破の究極のヤンデレ系ラブ・サスペンス「救い、巣喰われ」。芸能界の裏側を舞台に、クセになるドロドロ展開が、日本だけでなく韓国でも読者を魅了。ジェットコースタードラマとして実写化される。
駆け出しアイドルの南瀬天（みなせ・あま）は、仲間の嫌がらせに耐える日々を送っていた。そんな中、偶然出会った人気俳優・宝生千秋（ほうしょう・ちあき）のドラマで代役を務めることになり、2人の運命が動き出す。千秋は、悪友から、“天を落とせるか”賭けを持ち掛けられイタズラに天に近づくが、次第に彼女の純真さに惹かれていく。そして、愛情は徐々に独占欲に変わり、愛と執着の境界が壊れ始める。
ドラマ単独初主演となるのは、12歳で渡韓し大手事務所の練習生として下積み時代を経て、作詞作曲、歌唱、ダンスまで自ら手がける多才ぶりが評価される次世代マルチアーティスト・NOA。俳優としても、ドラマ「君の花になる」（2022）で俳優デビューすると、映画「山田くんとLv999の恋をする」（2025）やドラマ「初恋DOGs」（2025）では重要な役柄を演じるなど活躍の幅を広げてきたNOAが、ミステリアスで危険な人気俳優・宝生千秋役に決定。抑えきれない激情溢れるラブシーンにも挑戦する。
さらに千秋と出会い、運命を一変させる駆け出しアイドル南瀬天役には、元乃木坂46で、配信番組のMCやラジオパーソナリティを務めるほか、舞台「醉いどれ天使」でも活躍するなど存在感を示す阪口珠美が決定。連続ドラマ初出演となる元アイドルの阪口が、駆け出しのアイドル役を演じる。（modelpress編集部）
元アイドルグループのセンターで現在は人気俳優。女性を弄ぶ悪癖があり、天を標的にするが、次第に純真な天に惹かれていく。やがてその想いは狂気に…。
【コメント】
出演が決まり、原作を読ませていただきました。千秋に対して、最初は「とんでもない人物だな」と感じたのですが、読み進めるうちに、人間の奥底にある暗闇や孤独のようなものに、どこか共感を覚え、次第に物語に引き込まれていきました。そんな千秋を演じさせていただけることを、とても光栄に思っています。自分自身とも照らし合わせながら、僕が感じた「救い、巣喰われ」の意味を、視聴者の皆さんにもしっかりとお届けできるよう、全力で向き合っていきたいです。
貧しい家庭を背負い、夢を追う駆け出しアイドル。千秋との出会いによって俳優としての才能を見出され、役者の道に足を踏み入れる。過去のトラウマから愛を信じられずにいた彼女が、初めて知る「愛」の形とは。
【コメント】
南瀬天役を演じさせていただきます、阪口珠美です。原作を読んだ時は、ひたむきに頑張る少し不器用なアイドル天ちゃんに共感出来る部分があったかと思えば、その聖母的な優しい雰囲気が周囲の人の心を乱してしまったり、それぞれが抱える思いに胸が締め付けられる気持ちにもなって、気がついたら一気に作品の世界に引き込まれていました。私にとって初めての連続ドラマのため緊張や不安はありますが、時には重く時にはキュンと皆さまの心に響く作品となれるようしっかり向き合って演じさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
初恋、依存、束縛、嫉妬、狂気…その裏に隠された真実と過去。愛に狂い、愛に狂わされる千秋と天が織りなす偏愛サスペンスの世界を、最高のキャストスタッフ一同熱く、狂いながら作ってまいります。ただのラブストーリーでは終わらないこの作品を、視聴者の皆様にも「執着」して観ていただければ幸いです。
たくさんの方々のお力添えをいただき、この度「救い、巣喰われ」がドラマ化します！ずっとドラマ化を夢見ながら制作していたので、夢が叶ったような気持ちです。本作のヒーロー・千秋はかなりのヤンデレ気質ですが、ヤンデレという言葉から連想される「怖さ」の中にある、底のない愛情深さと一途さこそが最大の魅力だと思っています。その部分を大切にしながら登場人物達の魅力を余すことなく引き出していただき、本当に素晴らしい作品になっています。ぜひ新しい「すくすく」を一緒に楽しんでいただけますように！
こんにちは、作画を担当しているカモです。この度は「救い、巣喰われ」の実写化おめでとうございます！「すくすく」はたくさんの人に支えられている作品です。原作者の琴子さんのストーリーは回を重ねるごとに面白さが増していき、そのお話を少しでも多く伝えられるよう作画してきました。いつも支えてくださっている編集の皆様、出版社の皆様、読者の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。そしてこの度、実写スタッフの皆様、ご協力いただいた全ての方に支えられ新たな形で「すくすく」を観られることがとても嬉しいです。
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気アーティスト、元乃木坂メンバーと密着
◆「救い、巣喰われ」実写ドラマ化決定
原作は、電子コミック累計50万部突破の究極のヤンデレ系ラブ・サスペンス「救い、巣喰われ」。芸能界の裏側を舞台に、クセになるドロドロ展開が、日本だけでなく韓国でも読者を魅了。ジェットコースタードラマとして実写化される。
◆NOA、阪口珠美とヤンデレ系ラブ・サスペンス
ドラマ単独初主演となるのは、12歳で渡韓し大手事務所の練習生として下積み時代を経て、作詞作曲、歌唱、ダンスまで自ら手がける多才ぶりが評価される次世代マルチアーティスト・NOA。俳優としても、ドラマ「君の花になる」（2022）で俳優デビューすると、映画「山田くんとLv999の恋をする」（2025）やドラマ「初恋DOGs」（2025）では重要な役柄を演じるなど活躍の幅を広げてきたNOAが、ミステリアスで危険な人気俳優・宝生千秋役に決定。抑えきれない激情溢れるラブシーンにも挑戦する。
さらに千秋と出会い、運命を一変させる駆け出しアイドル南瀬天役には、元乃木坂46で、配信番組のMCやラジオパーソナリティを務めるほか、舞台「醉いどれ天使」でも活躍するなど存在感を示す阪口珠美が決定。連続ドラマ初出演となる元アイドルの阪口が、駆け出しのアイドル役を演じる。（modelpress編集部）
◆宝生千秋（NOA）
元アイドルグループのセンターで現在は人気俳優。女性を弄ぶ悪癖があり、天を標的にするが、次第に純真な天に惹かれていく。やがてその想いは狂気に…。
【コメント】
出演が決まり、原作を読ませていただきました。千秋に対して、最初は「とんでもない人物だな」と感じたのですが、読み進めるうちに、人間の奥底にある暗闇や孤独のようなものに、どこか共感を覚え、次第に物語に引き込まれていきました。そんな千秋を演じさせていただけることを、とても光栄に思っています。自分自身とも照らし合わせながら、僕が感じた「救い、巣喰われ」の意味を、視聴者の皆さんにもしっかりとお届けできるよう、全力で向き合っていきたいです。
◆南瀬天（阪口珠美）
貧しい家庭を背負い、夢を追う駆け出しアイドル。千秋との出会いによって俳優としての才能を見出され、役者の道に足を踏み入れる。過去のトラウマから愛を信じられずにいた彼女が、初めて知る「愛」の形とは。
【コメント】
南瀬天役を演じさせていただきます、阪口珠美です。原作を読んだ時は、ひたむきに頑張る少し不器用なアイドル天ちゃんに共感出来る部分があったかと思えば、その聖母的な優しい雰囲気が周囲の人の心を乱してしまったり、それぞれが抱える思いに胸が締め付けられる気持ちにもなって、気がついたら一気に作品の世界に引き込まれていました。私にとって初めての連続ドラマのため緊張や不安はありますが、時には重く時にはキュンと皆さまの心に響く作品となれるようしっかり向き合って演じさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
◆酒見アキモリ監督コメント
初恋、依存、束縛、嫉妬、狂気…その裏に隠された真実と過去。愛に狂い、愛に狂わされる千秋と天が織りなす偏愛サスペンスの世界を、最高のキャストスタッフ一同熱く、狂いながら作ってまいります。ただのラブストーリーでは終わらないこの作品を、視聴者の皆様にも「執着」して観ていただければ幸いです。
◆原案：琴子氏コメント
たくさんの方々のお力添えをいただき、この度「救い、巣喰われ」がドラマ化します！ずっとドラマ化を夢見ながら制作していたので、夢が叶ったような気持ちです。本作のヒーロー・千秋はかなりのヤンデレ気質ですが、ヤンデレという言葉から連想される「怖さ」の中にある、底のない愛情深さと一途さこそが最大の魅力だと思っています。その部分を大切にしながら登場人物達の魅力を余すことなく引き出していただき、本当に素晴らしい作品になっています。ぜひ新しい「すくすく」を一緒に楽しんでいただけますように！
◆漫画：カモ氏コメント
こんにちは、作画を担当しているカモです。この度は「救い、巣喰われ」の実写化おめでとうございます！「すくすく」はたくさんの人に支えられている作品です。原作者の琴子さんのストーリーは回を重ねるごとに面白さが増していき、そのお話を少しでも多く伝えられるよう作画してきました。いつも支えてくださっている編集の皆様、出版社の皆様、読者の皆様には感謝の気持ちでいっぱいです。そしてこの度、実写スタッフの皆様、ご協力いただいた全ての方に支えられ新たな形で「すくすく」を観られることがとても嬉しいです。
【Not Sponsored 記事】