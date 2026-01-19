しなこ、美脚輝くド派手沖縄コーデ披露「スタイル良すぎ」「南国コーデ可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/01/19】クリエイターのしなこが1月18日、自身のInstagramを更新。沖縄を旅行中の様子を公開し、注目を集めている。
【写真】30歳カリスマ美女「スタイル良すぎ」美脚スラリコーデ
しなこは「沖縄満喫 アメリカンビレッジとウミカジテラスいってたのしなこだったよー」とつづり、沖縄旅行中の様子を公開。「何より大好きなまるもとしゅん、しなマミーとおもち（マネージャー）と過ごす時間とっても特別なんだよ〜」と母親やマネージャーも同行の旅であることをつづり様々な写真を投稿している。青い海と空を背景にしたショットでは、パープルのトップスとボーダーのミニスカート、ピンクのハイソックスをレイヤーで重ねたコーディネートで、スラリと美しい脚が際立っている。
この投稿には「海と空に負けないオーラ」「スタイル良すぎ」「ソックス重ねがお洒落」「南国コーデ可愛い」「空と海でファンタジーの世界」」「膝小僧がキュート」「オフコーデもさすが」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】30歳カリスマ美女「スタイル良すぎ」美脚スラリコーデ
◆しなこ、沖縄旅行でのショット公開
しなこは「沖縄満喫 アメリカンビレッジとウミカジテラスいってたのしなこだったよー」とつづり、沖縄旅行中の様子を公開。「何より大好きなまるもとしゅん、しなマミーとおもち（マネージャー）と過ごす時間とっても特別なんだよ〜」と母親やマネージャーも同行の旅であることをつづり様々な写真を投稿している。青い海と空を背景にしたショットでは、パープルのトップスとボーダーのミニスカート、ピンクのハイソックスをレイヤーで重ねたコーディネートで、スラリと美しい脚が際立っている。
◆しなこの投稿に反響
この投稿には「海と空に負けないオーラ」「スタイル良すぎ」「ソックス重ねがお洒落」「南国コーデ可愛い」「空と海でファンタジーの世界」」「膝小僧がキュート」「オフコーデもさすが」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】