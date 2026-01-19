【緊急会見】国土交通省・気象庁「大雪は５日間以上」【雪・寒気シミュレーション２０日（火）～２４日（土） ／ 全国各都市の週間予報】不要不急の外出は控えて
【大雪警戒】国土交通省・気象庁 緊急会見強い寒気が流れ込む影響で、北日本から西日本の日本海側を中心に、総降雪量がかなり多くなる見込みです。
国土交通省と気象庁は、１９日（月）午後、「２１日（水）～２５日（日）にかけて「警報級の大雪」が『５日間以上続く』ため、不要不急の外出を自粛するよう」注意を呼びかけました。
各都道府県５地点ずつを画像で掲載しています。【緊急会見】大雪の見通し 会見の内容は？
【大雪の見通し：JPCZによる集中的な降雪に警戒】北日本～西日本の日本海側を中心に山地・平地ともに大雪が５日間以上続く見込みです。普段雪の少ない太平洋側の一部でも大雪となる可能性があります。
【車の立ち往生、通行止めのおそれ】過去の大雪では、ノーマルタイヤでの走行による立ち往生が原因で、長時間の通行止めが発生しています。 国交省は、不要不急の外出を控えるよう呼びかけています。 予防的通行規制で、大規模な立ち往生を防ぐため、高速道路と並行する国道が同時に通行止めになる場合があります。
【公共交通機関への影響】大雪が予想される地域では、鉄道などの公共交通機関も、大規模・長時間にわたって遅延や運休が発生するおそれがあります。 雪の影響が出る時間を避けた通勤や、テレワークの活用を呼びかけています。
【国土交通省の呼びかけ】テレワークを活用し、不要不急の外出を控えてください。 車を運転する場合は、冬用タイヤ・チェーンを必ず装着・携行してください。 公共交通機関の大規模な遅延・運休に備えてください。 雪シミュレーション２０日（火）～２４日（土）
［２４時間予想降雪量 ／ 多い所］▶１９日（月）１８時～２０日（火）１８時 北海道地方 ５０センチ ▶２０日（火）１８時～２１日（水）１８時 北海道地方 ５０センチ 東北地方 ７０センチ 関東甲信地方 ３０センチ 北陸地方 ７０センチ ▶２１日（水）１８時～２２日（木）１８時 東北地方 ７０センチ 関東甲信地方 ５０センチ 北陸地方 １００センチ 近畿地方 ７０センチ ※その後も２５日（日）頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続くため、北日本から西日本の日本海側を中心に大雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあります。 寒気シミュレーション２０日（火）～２４日（土）
上空約１５００ｍには、西日本の上空にも「氷点下１２℃」今シーズン一番の『寒気』が予想され「寒気」が長く居座るため『大雪』のおそれが高まっています。【来週は寒波】全国の週間予報（２０日（火）～２６日（月））
全国各地の２６日（月）までの週間予報を画像で掲載しています（各都道府県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。今回の『寒波』は長いため、体調管理に努めてください。
