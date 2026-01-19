¥¹¥ê¡¼¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥â¥Ã¥º¤¬¸ì¤ë¡¢Ê¬ÃÇ¤ÈÀïÁè¤Î»þÂå¤Ø¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¡ÖºÇ°¤Ê¿Í´Ö¤ò¥¯¥½ÌîÏº¤Ã¤Æ¸Æ¤Ö¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤Î¤«¡©¡×
¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î¸½¾õ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÌÜ¤ò°ï¤é¤µ¤º¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬¤¹¤°¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÀïÁè¤ä¿¯Î¬¤ä¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É¤Ï½ª¤ï¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¯¡¢ÉÙ¤Î¶ËÃ¼¤Ê½¸Ãæ¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ³Êº¹¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¡£²Æ¤Î½ë¤µ¤ÏÂÑ¤¨Æñ¤¤¾å¾º¤òÂ³¤±¡¢SNS¤Ç¤Ïº£Æü¤âÉÔÌÓ¤ÊÁè¤¤¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»³ÀÑ¤ß¤ÎÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¿Í¡¹¤¬°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ì´¤Î¤Þ¤¿Ì´¡£¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤¬Å¨¤ÇÃ¯¤¬Ì£Êý¤«¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤µ¤»¡¢Å¨¿Ø±Ä¡á¡É°¡É¤òÝÓÌÇ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£À¤³¦¤ÎÊ¬ÃÇ¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¸½¾õ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥ê¡¼¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥â¥Ã¥º¡ÊSleaford Mods¡Ë¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡ÖÃÏµå¤È¤«¤¤¤¦À±¡áÏÇÀ±X¤Î½ªßá¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤¿¤¯¤â¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ØThe Demise of Planet X¡ÊÏÇÀ±X¤Î½ªßá¡Ë¡Ù¤Ï¡¢±Ñ¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à½Ð¿È¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥½¥ó¤È¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥§¡¼¥ó¤«¤é¤Ê¤ë¥¹¥ê¡¼¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥â¥Ã¥º¤¬¡¢¸½ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÁ÷¤ê½Ð¤¹ÄÌ»»8ºîÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¡£±Ñ¹ñ²¼ÁØ³¬µé¤ÎÌÜ¤Ë±Ç¤ëµ¤¤ÎÌÇÆþ¤ë¤è¤¦¤Ê¸½¼Â¤ò¡¢±Ô¤¤¥æ¡¼¥â¥¢¤äÅÜ¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¤È¡¢Éð¹ü¤Ç¹¶·âÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎÉ½¸½¤ËÍÉ¤ë¤®¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤ó²áµî¿ôºî¤Ç¸²Ãø¤À¤Ã¤¿²»³ÚÀ¤Î³ÈÄ¥¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤â·ÑÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥¹¥È¥Ñ¥ó¥¯¤ä¥¹¥«¡¢¥°¥é¥¤¥à¤ä¥¨¥ì¥¯¥È¥í¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬¿ï½ê¤Ë´é¤ò½Ð¤·¡¢¤½¤Î¹¤¬¤ê¤¬¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î²÷³ÚÀ¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤ÎËÂ¤°¸ÀÍÕ¤ËÆâ¾ÊÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¶áºî¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¿·¹¸þ¤À¡£²£Ë½¤òÂ³¤±¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Æ¥Ã¥¯¤Î¥È¥Ã¥×¤ä¡¢»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ëÀïÁè¤Ë¤Ï·ã¤·¤¯²ç¤ò¤à¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Þ¤ÇÁÌ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢ÆâÌÌÅª¤ÊÌäÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤êÈà¤é¤Ï¡¢ÏÇÀ±X¤Ë¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÊò¤ì²Ì¤Æ¤Æ´¥¤¤¤¿¾Ð¤¤¤ò¶Á¤«¤»¤ë°ìÊý¡¢¥¹¥ê¡¼¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥â¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¤Ï¿¿Ùõ¤ËÁ°¿Ê¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ó¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡£
¤Ç¤Ï¤½¤í¤½¤í¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤È¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¤Ë¤´ÅÐ¾ì¤ò´ê¤ª¤¦¡£Æó¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤âÎ¨Ä¾¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤²¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡½¡ØThe Demise of Planet X¡ÊÏÇÀ±X¤Î½ªßá¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯À¤¤ÎÃæ¤Î¾õ¶·¤òÉ½¸½¤·¤¿¸ÀÍÕ¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬²¿¤òÉ½¾Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§¤¤¤Þ¤Î²¶¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«¸Ï¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤À¤í¡© ¤È¤Ë¤«¤¯º£¤ÏÁ´°÷¤¬Ãè¤Ö¤é¤ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¼¡¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤ó¤À¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ê¤ó¤À¤è¡£µ¤¸õÊÑÆ°¡¢ÀïÁè¡¢³Æ¹ñ¤Î·ÐºÑÌäÂê¡¢¤½¤ì¤«¤é¿Í¡¹¤Î¿®¤¸¤ë¤â¤Î¤ÎÊ¬ÃÇ¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ä¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯Á´Éô¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¡¢¼å¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£º®ÆÙ¤È¤·¤¿¡É¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸¤Êý¡É¤Ï´°Á´¤Ë²õ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤â²õ¤ì¤¿¤¢¤È¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â·ë¶É¤ÏÆ±¤¸º®ÆÙ¤Ê¤ó¤À¡£ËèÆü¡¢¿ÍÀ¸¤Î½ª¤ï¤ê¤Î±ï¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡£¿ÆÌ©¤Ê»à¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡½¤¨¤¨¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡¢¸µµ¤¤¬½Ð¤ëÏÃÂê¤À¤è¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Ó¤¤ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç°¤¤¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤è¡£¤¿¤À¡¢½Å¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»É·ãÅª¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤ÇÍýÀ¤È¤«¡¢¸½¼Â´¶¤È¤«¡¢¼«À©¿´¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òº®¤¼¤¿¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÍî¤ÁÃå¤±¤è¡¢¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤À¤í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£
¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡§¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡½¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢ËÜºî¤Ï¤¢¤Ê¤¿Êý¤¬¡Ö2000Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥º¤Î¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿º®ÆÙ¤È¤·¤¿¸÷·Ê¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§¤½¤Î¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇË½·¯¤Î¿ÍÀ¸¤ÎËö´ü¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Æ¨¤²Æ»¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹ÔÆ°¤¬¤É¤ó¤É¤ó°¼ñÌ£¤Ç²á¾ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ê¸ÌÀ¤¬Êø²õ¤¹¤ë¤È¤¡¢¿Í¡¹¤ÏÀáÁà¤â¤Ê¤¯²÷³Ú¤ËÁö¤ë¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÏÃ¤¬¤è¤¯¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï³Î¤«¤Ë»÷¤¿¶õµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¿ì¤Ã¤Æ¡¢Â¾¿Í¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ò¤Õ¤é¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ï¥»¥Ã¥¯¥¹¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¡£À¤³¦¤¬½ª¤ï¤ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ð¨ÀÐ¤¬Íî¤Á¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Ö¤É¤¦¤ò¤â¤¦°ìË¼¤À¤±°ß¤Ë²¡¤·¹þ¤ß¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÉ¬»à¤µ¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤¬Ì¯¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ä¤¬¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¶¯¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
º¸¤«¤é¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥½¥ó¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥§¡¼¥ó¡ÊPhoto by Nick Waplington¡Ë
Í¾Çò¤ÈÍ¾Íµ¤¬À¸¤ó¤À¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö
¡½¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÈó¾ï¤Ë¸½ÂåÅª¤Ç½Å¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï²áµî¿ôºî¤ÈÆ±ÍÍ¡¢²»³ÚÀ¤ÎÉý¤ò¤µ¤é¤Ë²¡¤·¹¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿Êý¤Ï¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§Á´Éô¤À¤è¡¢Á´Éô¡£²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Í¡£
¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡§¤½¤¦¤À¤Í¡£Á´ÂÎ¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤Æ¡Ä¡Ä¥Ä¥¢¡¼¤ò²ó¤ëÃæ¤Ç¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âº£²ó¤ÏÀ©ºî¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¼Â´¶¤ò¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºîÃæ¤Ë¤â¤¦Ì£¤ï¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬´°À®¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤ËºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§²¶¤¬°ìÈÖµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢ºî¶È¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬É½¸½¤Ç¤¤ëÍ¾Çò¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦»ö¼Â¤½¤Î¤â¤Î¤â¡¢¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£
¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡§¤¦¤ó¡£
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¸À¤¦¤È¡¢Á´Éô¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡£
¡½ºî¶È¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤¤¤Ä¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¤ÎDIY¥ô¥§¥Ë¥å¡¼·ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎJT¡¦¥½¥¢¡¼¥º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¢¥Ó¡¼¡¦¥í¡¼¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤ä¡¢¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ð¡¼¥í¥¦¡Ê¥Ý¡¼¥Æ¥£¥¹¥Ø¥Ã¥É¡Ë¤¬½êÍ¤¹¤ë¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¤Î¥¤¥ó¥ô¥§¡¼¥À¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤â¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§¤É¤³¤«°ã¤¦¾ì½ê¤ÇÏ¿¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤Ê¤¢¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡© ·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢ºî¶È¤Î»ëÌî¤â¹¤¬¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤ëÁ°¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢¤É¤³¤«ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç°ìÌë¤ò²á¤´¤¹¤À¤±¤Ç¤âµ¤Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤±¤Ã¤³¤¦¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£»þ´Ö¤â½½Ê¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤è¤·¡¢°ì²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤È¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£
¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£ÀäÂÐ¤¤¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¤Çºî¤ë»þ¤â°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¡Ê¤Î¥¤¥ó¥ô¥§¡¼¥À¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤Ç¤ä¤ë¡¢¥¢¥Ó¡¼¡¦¥í¡¼¥É¤ËÆþ¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¼«Á³¤È½¸ÃæÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¤ó¤À¡£¿ôÆüÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ß¤Ç¤ä¤ë¤«¤é¡¢Ëè²ó4Æü´Ö¤¯¤é¤¤¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡£ÌµÍý¤Ê¤¯½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤·¡¢Æó¿Í¤À¤±¤À¤«¤éºî¶È¤â¥¹¥à¡¼¥º¤À¤·¡£»Í¿ÍÊÔÀ®¤Î¥Ð¥ó¥É¤À¤È¡¢¥é¥¤¥ÖÏ¿¤ê¤Ç¤â¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢°ì¤Ä¤º¤Ä½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Âà¶þ¤Êºî¶È¤âÂ¿¤¤¤±¤É¡¢²¶¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤¹¤´¤¯·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤è¡£
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§¤Û¤ó¤È¤½¤¦¡£¤¢¤È¡¢¾ì½ê¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤ÐÉô²°¤Î¶Á¤¤äµ¡ºà¤â°ã¤¦¤·¡¢¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤âº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤À¤í¡£²¶¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤±¤Ã¤³¤¦¿®¤¸¤Æ¤ë¡£ËèÆü¤¬ºÇ¹â¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÍ×ÁÇ¤¬²»¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤è¡£
¡½º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¤¬¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ò³°Éô¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤½¤³¤Ë³ä¤¯»þ´Ö¤ò¸º¤é¤·¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤È¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿¤È¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡§¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Îºî¶È¤ÏÁ°¤è¤ê¾¯¤·¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï³°¤ËÇ¤¤»¤ëÁ°¤Ëºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤âº®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Âç¤¤¯²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¿¤Àºî¤êÊý¤¬¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¡£·ë¶É¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²»¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤Ê¤ó¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§¤ªÁ°¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤è¤Ê¡£
¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡§º£¤Î²»³ÚÀ©ºî¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¼«ÂÎ¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹Ô°Ù¤Ê¤ó¤À¡£¤É¤³¤Ç²»¤òÀÚ¤ë¤«¡¢¤É¤¦ÇÛÃÖ¤¹¤ë¤«¡¢DAW¤Î²èÌÌ¤Ç¤É¤¦°·¤¦¤«¡£¤½¤ì¤òÂ¾¤Î¿Í¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤¬¾¯¤·Ìñ²ð¤Ç¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬Ä¾ÀÜ±éÁÕ¤·¤ÆÏ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¤½¤ì¤ò¥ë¡¼¥×¤µ¤»¤ÆDAW¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤ä¤êÊý¤¬º£²ó¤Ï¤«¤Ê¤êÌò¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÏ¿¤Ã¤¿¤¢¤È¤ËÈùÄ´À°¤¹¤ë¹©Äø¤Ï»Ä¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤ÎÀ©ºî¤Ï¤«¤Ê¤ê³Ú¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£
¡½¤½¤Î¤è¤¦¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤¬¶Ê¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤«¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡§¤¿¤È¤¨¤Ð ¡ÖBad Santa¡×¤ä¡ÖNo Touch¡×¤Ç¤Ï¡¢80Ç¯Âå¤Î¥µ¥ó¥×¥é¡¼¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¥×¥é¥°¥¤¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë²»¤ò¤É¤ó¤É¤óÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¥®¥¿¡¼¤òÏ¿¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤µ¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¹¤°¤Ë²»¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤ÆÀ©ºî¤¬¤È¤Æ¤âÁá¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡ÖNo Touch¡×¤Ê¤ó¤«¤Ï¡¢¤À¤ó¤À¤ó¥Ý¥Ã¥×¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤¬¤¹¤°¤Ë¥á¥í¥Ç¥£¤È²Î»ì¤ÎÂçÈ¾¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡£
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¤¬ºî¤Ã¤¿¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç¤µ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤è¡£¤¦¤ó¡¢¤¢¤ì¤ÏÎÉ¤¤¤ä¤êÊý¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡½¡ÖGina Was¡×¤ÏÈó¾ï¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç¥á¥í¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÖFlood The Zone¡×¤Ï¥¸¥ç¥¤¡¦¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤ò¤è¤ê¥Î¡¼¥¶¥ó¡¦¥½¥¦¥ëÅª¤Ë¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖShoving the Images¡×¤Ë¤Ï±ýÇ¯¤Î¥¯¥é¥Ö¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¢¡ÖKill List¡×¤Ë¤Ï¥°¥é¥¤¥àÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤òºî¤ë¾å¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿²»³Ú¤Ï²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§¤¤¤ä¡¢º£²ó¤âÆÃ¤Ë¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¸µ¥Í¥¿¤ÏÌµ¤¤¤ó¤À¤è¡£¡ÖFlood The Zone¡×¤ä¡ÖElitest G.O.A.T.¡×¤Ï¡¢²¶¤¬Á÷¤Ã¤¿»¨¤Ê¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¤¬·Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤ë¤È¼«Á³¤Ë¥¹¥«¤ß¤¿¤¤¤Ê²»³Ú¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤ÎºÇ½é´ü¤«¤é¤º¤Ã¤È¡¢¥¹¥«¤Ã¤Ý¤¤¤â¤Î¤ò¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡§¶Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð¤É¤³¤í¤¬Á´Á³°ã¤¦¤ó¤À¤è¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖKill List¡×¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤ó¤Æ¡¢²¶¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¸þ¤«¤¦Èô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤ÇiPad¤Çºî¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤À¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£µÕ¤Ë¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤Î¥Ü¥¤¥¹¥á¥â¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÅª¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£
¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ñ¥ó¥¯¤Ã¤Ý¤¤Æ÷¤¤¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¸þ¤Ë²ò¼á¤Ç¤¤ëÍ¾Çò¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥¹¥ê¡¼¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥â¥Ã¥º¤é¤·¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬²¶¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¡ÖGina Was¡×¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥ê¡¼¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥â¥Ã¥º¤Ã¤Ý¤¤¥¢¥Ã¥×¥Ó¡¼¥È¤Î´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§¤¦¤ó¡¢¤¦¤ó¡£
¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡§¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶Ê¤´¤È¤ËÁ´Á³°ã¤¦²»¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤¬¥¹¥ê¡¼¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥â¥Ã¥º¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ°ìÈÖ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤À¡£
¥Ó¡¼¥Õ¹çÀï¤Î»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡©
¡½º£ºî¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Â¿¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡© ¤½¤ì¤â¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÂ¿ºÌ¤µ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§Ã±½ã¤Ë¤½¤Î¶Ê¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¿¤«¤é¤À¤è¡£²¶¤è¤ê¾å¼ê¤¯²Î¤¨¤ë¿Í¤¬É¬Í×¤Ê¥Ñ¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤Î²Î¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ê¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ËÍê¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡§¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤Î²Î¤â°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢µá¤á¤Æ¤¤¤ë¼Á´¶¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¼ÂºÝ¡¢ÊÌ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¶ÊÁ´ÂÎ¡Ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¡Ë¤¬°ìÃÊ¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¡£Åö¤¿¤êÁ°¤À¤±¤É¡¢ÎÉ¤¤¥·¥ó¥¬¡¼¤¬²Î¤¨¤ÐºîÉÊ¤¬°ìµ¤¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§¤Û¤ó¤È¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£¤½¤ì¤Ë¥²¥¹¥È¤ò¸Æ¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢Èà¤é¤Î»ý¤ÄÂ¸ºß´¶¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥°¥¦¥§¥ó¥É¥ê¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¡Ê¡Ø¥²¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¥º¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¡Ë¡£¤¢¤Î¿Í¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤É½¸½¼Ô¤À¤·¡¢¿Í³Ê¤â¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤âºÇ½é¤«¤é´°àú¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Î»Ø¼¨¤â¤¹¤°¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥¹¡¼¡¦¥È¥ó¥×¥¥ó¥¹¡Ê¥é¥¤¥Õ¡¦¥¦¥£¥º¥¢¥¦¥È¡¦¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤â¤½¤¦¡£¤¢¤ÎÆÈÆÃ¤ÎÀ¼¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¶Ê¤Ë¤¹¤´¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡£¥ª¥ë¥À¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð³Ú´ï¤ß¤¿¤¤¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¶Ê¤ËÆÈÆÃ¤Î¶õµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤É¤Î¥²¥¹¥È¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¶Ê¤ËºîÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯ËþÂ¤·¤Æ¤ë¡£
¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡§¤½¤ì¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬²¶¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡£ÍÌ¾¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤è¡£¥°¥¦¥§¥ó¥É¥ê¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¤Ê¤ó¤ÆË»¤·¤¯¤Æ²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡É¼«Ê¬¤Ë¤â¹ç¤¦¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬´ò¤·¤¤¤ó¤À¡£
¡½¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥°¥¦¥§¥ó¥É¥ê¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¤¬»²²Ã¤·¤¿¡ÖThe Good Life¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ö¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥ô¥¡¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤Î¹¶·âÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥°¥¦¥§¥ó¥É¥ê¥ó¤¬²Î¤¦¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¤½¤ì¤ÈÉ½Î¢°ìÂÎ¤Î¼«¸Ê·ù°¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ó¥Ã¥°¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ï¡Ö¹¶·âÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÎÉ¤¤¿ÍÀ¸¡ágood life¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â²ò¼á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥§¥¤¥½¥ó¼«¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç¤³¤Î²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§¤¢¤ë¤È¤¡¢¡Ö¡ÊÂ¾¤Î¡Ë¥Ð¥ó¥É¤ò¹¶·â¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤Ç¤â²¶¤Ï¡¢¤½¤Î»þËÜµ¤¤Ç¡Ö¤¤¤ä¡¢²¶¤Ï¤ä¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤³¤È¤òÈãÈ½¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ê¤ó¤ÆÌµ¤¤¤À¤í¡©¤Ã¤Æ¡£¤¿¤ÀÆ±»þ¤Ë¡¢Ã¯¤«¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¹¤ë»þ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼¹Ãå¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤â»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¶Ê¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤À¤è¡£
¡½¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¯¸À¤¦¤È¡©
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¹¶·â¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢É½¸þ¤¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ã¤ÆÁõ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤½¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¼«ÂÎ¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÀµ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢ÆâÂ¦¤Î¤É¤³¤«¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ç¶ì¤·¤à¼«Ê¬¤â¤¤¤ë¡£°¤¤¥«¥ë¥Þ¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î´¶³Ð¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¤½¤ì¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î²Î»ì¤ò½ñ¤¤¤¿¤ó¤À¡£
¡½ºÇ¶á¤¢¤Ê¤¿Êý¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ·ã¤·¤¤¥Ó¡¼¥Õ¹çÀï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥º¤ÈÏÂ²ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ç¤âÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥ê¡¼¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥â¥Ã¥º¤¬¥¢¡¼¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥â¥ó¥¡¼¥º¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¥º¤Ê¤É¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¯¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¼ï¤ÎÄË²÷¤µ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤ÈÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§¤¤¤ä¡¢¤½¤Î¿´ÇÛ¤ÏÁ´Á³¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â²¶¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤ò¿Í¤¬¤É¤¦¼õ¤±¼è¤ë¤«¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢²¶¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤À¤±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤À¡£Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë·Þ¹ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤·¤Æ¡ÉµÒ¤ò¸Æ¤Ö¤¿¤á¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂÖÅÙ¤òÂ³¤±¤ë¡É¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÍýÍ³¤ÇÂ¾¿Í¤Ë³ú¤ß¤Ä¤Â³¤±¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¤À¤í¡©
¡½¤¢¤Ê¤¿Êý¤Ï²áµî¤Ë¥Î¥¨¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤È¤Î³Î¼¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸µ¡¹¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£Èà¤é¤ÎºÆ·ëÀ®¥é¥¤¥Ö¤Ï´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡©
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§¥ê¥¢¥à¤Î¥½¥í¤Ï´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡¢ÉáÄÌ¤Ë¡£¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥é¥¤¥Ö¤â¤¤Ã¤È¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡Ä¡ÄÀµÄ¾¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Â¤ò±¿¤Ü¤¦¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤µ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡§¥¸¥§¥¤¥½¥ó¤Ï¹Ô¤Ã¤¿¤é¥ê¥ó¥Á¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤è¡£
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§¥ê¥ó¥Á¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ!?¡ÊÇú¾Ð¡Ë
¡½¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¤¬ºÆÅÙÏÀÁè¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤á¡¢¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËÂç¤¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£UK¡¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÇÄã½êÆÀ¼Ô¸þ¤±¤Î5¥Ý¥ó¥É¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§¥ª¥¢¥·¥¹¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤Î²Á³ÊÀßÄê¤Ë¤ÏÂ¿¾¯¤Î°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤â¤½¤âº£¤Î²»³Ú¶È³¦¤Ã¤Æ¡¢·ÐºÑÅª¤Ê»ÝÌ£¤¬¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¥Ð¥ó¥É¤¬¤Þ¤È¤â¤Ë¶â¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÈÊªÈÎ¤°¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é°ìÉô¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¹â¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤ÇµÒ¤¬Î¥¤ì¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£¤Ç¤âº£¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤â»ÅÊý¤Ê¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¡£¤¿¤À¡¢´û¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¶â¤¬É¬Í×¤«¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¡£
¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡§Â¹¤È¤«¤Þ¤Ç¿©¤ï¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§ÀäÂÐ¤½¤ì¤À¤è¤Ê¡ÊÇú¾Ð¡Ë¡£¤·¤«¤âÂçÊª¥Ð¥ó¥É¤Ã¤Æ¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥Á¡¼¥à¤òÊú¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£¾ÈÌÀ¡¢¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¡¢°ÜÆ°¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ä¡ÄÁ´Éô¶â¤¬¤«¤«¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤ª¤¤¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ä¤ê²á¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È»×¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£
¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡§¤¿¤È¤¨¤Ð¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Ê¤é¡¢¶¯µ¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤âµÒ¤ÏÉ¬¤ºÍè¤ë¡£¤É¤ì¤À¤±¹â¤¯¤Æ¤â¡¢·ë¶É¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÇä¤ì¤ë¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢²Ô¤¤¤À¶â¤ò¤Á¤ã¤ó¤È´óÉÕ¤·¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤³¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡£¤¿¤À¡¢Âç¤¤¤¥Ð¥ó¥É¤¬¹â¤¤¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇä¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¡É¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤â¤¢¤ë¡£µðÂç¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ã¯¤â²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§ËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£
Ê¬ÃÇ¤ÈÀïÁè¤Î»þÂå¤Ø¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼
¡½2Ç¯Á°¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î´ú¤¬Åê¤²¹þ¤Þ¤ì¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬²¿ÅÙ¤âÃæÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¡ÖMegaton¡×¤ÏÅö»þ¤¢¤Ê¤¿Êý¤¬È¯É½¤·¤¿À¼ÌÀ¤ò¡¢¶Ê¤Î·Á¤Ç²þ¤á¤ÆÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Âç»ö¤Ê¤Î¤ÏÀïÁè¤ò¤ä¤á¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î»à¼Ô¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ò°ì¹ï¤âÁá¤¯¤È¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÂ¦¤Ë¤Ä¤¯¤«¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅ¨Ì£Êý¤ÎÀþ°ú¤¤ò¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÊ¬ÃÇ¤òÀ¸¤à¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ê¤¿Êý¤Î¼çÄ¥¤À¤È»ä¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤ÆÀïÁè¤ä¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¢¤Ê¤¿Êý¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§¤½¤¦¤À¤è¡£ÀïÁè¤ÏÈ¿ÂÐ¤À¤·¡¢»à¼Ô¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤âÈ¿ÂÐ¤À¡£²¶¤¿¤Á¤Ï¡¢¤è¤¯¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ±¶È¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¯¼£À¡É¤Ë¤Ï²ÃÃ´¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤À¤è¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç´ú¤ò·Ç¤²¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÀïÁè¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï·ë¶É¡Ö´ú¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¼«¿È¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢²¶¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÅö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅÓÃæ¤Ç¹ß¤ê¤¿¤³¤È¤Ï¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤Î¤¢¤ÈTwitter¤ÇÈ¯¿®¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸å²ù¤·¤Æ¤ë¡£¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤«Æ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£
¡½¡ÖMegaton¡×¤ä¡¢¥Û¥Ã¥È¡¦¥Á¥Ã¥×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNom Nom Nom / Cat Burglar¡×¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¡¦¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼ý±×¤ÏÀïÁèÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë´óÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÀïÁèÅö»ö¹ñ¤Î¤É¤Á¤éÂ¦¤ËÎ©¤Ä¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÈï³²¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤È¤¤¤¦¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î¼ÂÁ©¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¤è¡£¤³¤ì¤¬²¶¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ê¤ó¤À¡£Â¾¤ÎÃ¯¤«¤òÈóÆñ¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÀµÄ¾¡¢¤³¤Î·Á°Ê³°¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¤âÆ±¤¸¹Í¤¨¤À¤È»×¤¦¡£ÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÊ£»¨¤ÇÆñ¤·¤¤ÌäÂê¤À¤í¡© ¤Ç¤â²¶¤¿¤Á¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£
¡½¡ÖMegaton¡×¤Ç¤Ï¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤ÎÉÁ¼Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿Êý¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¿Í¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤¦¤ä¤á¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜºî¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤ÜÍ£°ì¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÌ¾Á°¤òµó¤²¤ÆÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖKill List¡×¤Ç¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£
¥¸¥§¥¤¥½¥ó&¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¤ä¤Ï¤ê¿Í¡¹¤ÎÊ¬ÃÇ¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±Æ¶Á¤âÂç¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§¤½¤¦¤À¤Ê¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌ¾»Ø¤·¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÅÛ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡£Â¸ºß´¶¤¬¥Ç¥«¤¹¤®¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¥Ð¥ó¥É¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ¾»Ø¤·¤Ç³ú¤ß¤Ä¤¯¤Î¤Ï¤â¤¦¥À¥µ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¥Ð¥ó¥É¤Ê¤ó¤ÆÃî¥±¥é¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤À¤í¡©¡Ê¾Ð¡Ë»Ò¸¤¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼¸¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤â¤¦¤ä¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤ß¤¿¤¤¤ÊµðÂç¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤«¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤ä¡¢¿Í¡¹¤Î¸«Êý¡¦¿®¤¸Êý¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¿¨¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿·Á¤Ç¤Í¡£²¶¤¿¤Á¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£
¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡§Æ±´¶¡£
¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡ÖKill List¡×¤Ç¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¤¤¤Ä¤â¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¤«¡©
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§¤¢¤¢¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¾Ã¤µ¤ì¤ë¤è¡£ÃúÇ«¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤â¾Ã¤µ¤ì¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿·Ê¹¤Î¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥óµ»ö¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤ÆËÜÅö¤Ë¥¤¥é¤Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¤µ¡£¤Ç¡¢Éå¤Ã¤¿Ï¢Ãæ¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÈãÈ½¤¹¤ëµ»ö¤¬ºÜ¤Ã¤¿»þ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¤«¤½¤ì¤â¾Ã¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢±ø¤¤¸ÀÍÕ¤Å¤«¤¤¤ä¡¢¶¯¤¤¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Î¤¢¤ëÈ¯¸À¤ò·ù¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡£¤µ¤Ã¤¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÇÌ·½â¤·¤ÆÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°ìÊýÅª¤¹¤®¤ë°Õ¸«¤ÏºÜ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤Ç¤â¤µ¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤ò¥¯¥½ÌîÏº¤À¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤Î¤«¡© ²¶¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¦¡£¤¢¤¤¤Ä²¿¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¤Û¤ó¤È¡£
¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡§¤¢¤ì¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¿Í´ÖÌ£¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§¤¢¤¢¤¤¤¦ÅÛ¤é¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤¡£²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡©¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¡£
¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡§¤Ò¤É¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ºÇ°¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Ï¡£
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§¤³¤ì¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¡Ö¶â»ý¤Á¤À¤«¤é¥à¥«¤Ä¤¯¡ª¡×¤È¤«¤¤¤¦ÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤µ¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¿Í´Ö¤ÏËÜ¼Á¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£ºÇ½ªÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¶â¤Ê¤ó¤Æ²¿¤ÎÌò¤Ë¤âÎ©¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡£»à¤Ì´ÖºÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶â¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÊ¢Î©¤Ä¤ó¤À¤è¡£
¡½¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢2025Ç¯¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¼ºË¾¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤â´õË¾¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤Ë¤Ï¼ºË¾¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤Ê¡£
¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡§²¶¤âº£¤Á¤ç¤¦¤ÉÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¡£¤¢¤¤¤Ä¤Ï¡¢¤¿¤À¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤¿¤á¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¸¢°Ò¼çµÁÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¤ò¡¢Â¾¤Î¥Ð¥«¤É¤â¤Ë¤â¿¿»÷¤µ¤»¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£¹¿¿åÀïÎ¬¡ÊFlood the zone¡Ë¤Ç¡¢Á´Éô¤òº®Íð¤µ¤»¤Æ¡¢ÇË²õ¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¤ä¤êÊý¤ò¤Í¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§¤½¤¦¤½¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤À¤è¡£¤Ç¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡Ä¡Ä²È¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤Ê¡£¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢½¼¼Â¤·¤Æ¤¿¡£²¶¤¿¤ÁÆó¿Í¤È¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥Ä¥¢¡¼¤Ç²È¤ò¶õ¤±¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡§¤½¤¦¡¢²È¤Ë¤¤¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬¤Û¤ó¤ÈÂ¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¡£
¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡§¤À¤«¤é¡¢º£²ó¤Î´ü´Ö¤Ï¿·¤·¤¤¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤è¡£¤Þ¤¢¡¢Á°¤ß¤¿¤¤¤ËÌµÃã¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤Ï¸º¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¤È¤Ï¤¤¤¨¥Ä¥¢¡¼¤Ï¼ýÆþ¸»¤À¤«¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡£
¥¹¥ê¡¼¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥â¥Ã¥º
¡ØThe Demise of Planet X¡Ù
È¯ÇäÃæ
¹ñÆâÈ×¡§²òÀâ½ñ/²Î»ìÂÐÌõÉÕ¤/¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯ÄÉ²Ã¼ýÏ¿
¾ÜºÙ¡§https://www.beatink.com/products/detail.php?product_id=15448
