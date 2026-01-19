ＪＲＡは１月１９日、０４年の桜花賞、０６年のヴィクトリアマイルを勝ったダンスインザムード（牝、父サンデーサイレンス）が繋養（けいよう）先の社台ファームで死んだと発表した。２５歳だった。

２００３年１２月に美浦・藤沢和雄厩舎からデビューし、新馬戦から無傷の４連勝で０４年の桜花賞を制覇。オークス４着後にはアメリカンオークス・米Ｇ１（２着）にも挑戦した。０６年には第１回ヴィクトリアマイルでＧ１・２勝目を挙げた後、米国に再遠征してキャッシュコールマイル招待Ｓ・Ｇ３を勝利するなど活躍した。

同年の香港マイル（１２着）を最後に現役を引退。繁殖牝馬としては１１頭がデビューし、産駒はダンスファンタジアが１１年のフェアリーＳ・Ｇ３を勝利。カイザーバルは１６年の秋華賞３着など活躍した。

ＳＮＳでは続々と追悼のコメントが投稿されている。「やっぱり悲しいよ」「ご冥福をお祈りします」「秋天で２度も１３番人気で馬券内という大穴を開けたことの方が記憶に残ってる」「思い出深い馬だ」「好きだったなぁ〜」「ダンスインザムードまで亡くなってしまうなんて」「お疲れ様、ゆっくり休んでね」「天国でたくさん家族に褒めてもらってください」「ありがとうダンムー」など悲しみの声が相次いでいる。