日本ハムの清宮幸太郎内野手（２６）が１９日、大分・佐伯市内で自主トレを公開し、練習を共にするソフトバンク・柳田から「馬主になれ」と珍指令を受けた。柳田は中央競馬で１勝を挙げている「ゴッドヴァレー」などを所有する球界屈指の馬主。「ギータさんからハッパかけられている。馬主になれって言われてるんで、もっと打って稼げってこと」と、今季推定年俸３億７０００万円の師匠の背中を追う。

夢の馬主に向け、求めるのは本塁打増。昨季はリーグ２位の１４３安打を放つも本塁打は１２と伸び悩んだ。「３０発は狙わなきゃいけない。ちゃんと引っ張ってホームランを打てるように」と、この日のフリー打撃では８５スイングで右翼への場外弾を含む９本の柵越えを披露。一球ごとにスマホで動画撮影を行い、右足を踏み出す際に体が投手方向に流れていないか入念にチェックするなど、長打力アップを図っている。

昨季３２発で本塁打王のレイエス、同２０発の万波らと、３０発トリオを形成すれば球団では００年のウィルソン（３７本）、小笠原（３１本）、オバンドー（３０本）以来２度目。「僕らは長打が魅力。他のチームに差をつけていきたい」と、自身初の３０発をノルマとする。

昨年１２月の契約更改では初の１億円突破となる１億３０００万円でサイン。９年目の今季は選手会長に就任する。「今年こそ僕らが絶対勝つ。ビールかけの音頭を取りたいです」。うま年の今季、柳田擁する王者を倒し、新庄ハムが優勝馬となる。（川上 晴輝）