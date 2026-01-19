高市早苗首相は１９日、２３日召集の通常国会冒頭で衆議院を解散する意向を表明した。２７日公示、２月８日投開票の日程で行われる公算が大きい。今回の選挙は、高市政権への初の審判となる。食料品などへの消費税率ゼロや引き下げなどの物価高対策や、外交安全保障などが主な争点となる。衆院選の仕組みと、今回のポイントを整理する。

衆議院選挙の定数は４６５議席。過半数の２３３議席を取った勢力が、政権を担う。有権者は「２枚の投票用紙」を受け取り、それぞれ別の投票箱に入れる。

◆「小選挙区比例代表並立制」

１枚目は小選挙区（２８９議席）

「地域代表」を決める投票だ。候補者の氏名を書く。全国を２８９選挙区に分け、各区で最も多く票を集めた「たった１人」だけが当選する。２位以下は原則落選（後述の比例復活による当選を除く）となるため、政党間の対決色が鮮明になり、政権交代が起きやすい仕組みだ。

２枚目 比例代表（１７６議席）

「政党」を選ぶ投票だ。政党名を書く。全国１１のブロック（「東京」「近畿」など）ごとに、各党の得票数に応じて議席を配分する（ドント式）。各党は事前に「当選させたい順」に候補者を並べた名簿を提出しており、その順位に従って当選者が決まる。

「比例復活」のカラクリ

選挙結果を見ると、小選挙区で落選した候補が、比例代表で当選していることがある。これは「重複立候補」という制度によるものだ。政党は小選挙区の候補者を、比例代表の名簿にも載せることができる。この際、名簿の順位を「全員１位（同列）」に設定することが多い。ここで合否を分けるのが「惜敗率（せきはいりつ）」だ。

【惜敗率】

小選挙区で当選した相手の得票数に対し、自分がどれだけ迫ったかを示す割合。（計算式 自分分の得票数÷当選者の得票数×１００）

例えば、当選者にあと１歩まで迫った「惜敗率９５％」の候補者は、大差で負けた「惜敗率５０％」の候補者よりも名簿順位が上になり、優先的に復活当選できる。「死票」を少しでも減らし民意を拾い上げる措置だ。