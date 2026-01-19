９日、山西省晋中市の李寧烏金山国際スキー場でスノーボードを体験する観光客。（晋中＝新華社記者／陳志豪）

【新華社太原1月19日】中国では冬に入って以降、「氷城（氷の都市）」と呼ばれる黒竜江省ハルビン市から吉林省の長白山や北京の冬季五輪会場、山西省の各スキー場に至るまで、氷雪消費ブームが続いている。各地の政府がタイムリーに発行した氷雪消費券（クーポン）は、氷雪産業を活性化し、消費の潜在力を解き放つ重要な手段となり、中国の氷雪経済の急速な発展を後押ししている。

山西省体育局はこのほど、2025年の省氷雪消費券を発行した。キャンペーンは昨年12月末から今年3月までで、氷雪消費の潜在力を解き放つため総額200万元（1元＝約23円）の補助金を投入した。

同局の職員によると、今回の氷雪消費券による政府補助はスケート・スキー券、宿泊券、小売・飲食券の3種類からなる。スケート・スキー券を利用すると、プラットフォームから宿泊券と小売・飲食券が自動的に送付され、消費者は氷雪スポーツを楽しんだ後、ホテル・民泊施設や飲食店、小売店などで再び政府補助による割引を受けることができるという。

山西省の氷雪消費券キャンペーンは開始直後から人気を集め、関係者によると、予定枚数があっという間に配布終了になってしまった。

同省晋中市にある李寧烏金山国際スキー場の梁嘉睿（りょう・かえい）市場総監（マーケティングディレクター）は、「消費券の配布開始から10日間で、当スキー場では200人近くが使用した」と紹介。同スキー場は昨シーズンに6万人前後を受け入れており、今年は消費券によってさらに多くの観光客が訪れ、消費が拡大すると期待しているという。

同省以外にも、中国各地で氷雪消費券が発行されており、氷雪経済の盛り上がりを後押ししている。25〜26年のウインターシーズン到来に際し、河北省張家口市はスキー場の入場券や宿泊・飲食、文化クリエーティブ商品の買い物など、複数のシーンで使える冬季文化・観光消費券5千枚を発行した。

吉林省では新雪のシーズンに合わせ、省内外の観光客と地元住民を対象とした1億元分の氷雪消費券を発行。長春や吉林、長白山など主要な氷雪都市の観光客数と観光収入が前年同期に比べ大幅に増加した。

専門家は、消費券が短期的な消費を刺激するだけでなく、長期的な市場も育てたと指摘。全国の氷雪経済の中で南方地域の氷雪スポーツ参加人数が明らかに増えており、消費券は南方の消費者が初めて氷雪スポーツを体験するコストを効果的に引き下げたとの見方を示している。（記者/陳志豪）

