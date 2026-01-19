超・個人的感覚の”あるある”を、ニューヨークの屋敷裕政、永野、ツートライブ・周平魂が骨の髄までしゃぶり尽くす新トーク番組「骨までしゃぶらせて アナタだけあるある飯店」！ 第２回のゲストには、中山功太、山添寛(相席スタート)、山井祥子(エレガント人生)を迎え、深夜ならではのトークを展開する！

山添は先輩・後輩関係を独自の視点で考察したあるある「2番目の先輩」を披露。年齢がバラバラな人が集まる場所では「おべっか上手な後輩は、いちばん上の先輩しか見えていない」と語る。2番目の先輩として山添が身を置いた場で、後輩に消されてしまった実体験を告白。山添の存在を消してしまった後輩芸人とはいったい…？

SNSで様々なあるあるを発信し圧倒的な支持を得る祥子は、女性のあいだで流行っている骨格診断やパーソナルカラー診断について「勝手な診断のせいで○○が増えたと思っている」と近年の“診断ブーム”に一石を投じるあるあるを披露。さらに、「サバサバしている女性ほど、○○にハマっている」など、他では言えない本音を交えたあるあるを披露していく。

中山功太は「コンビニでコピーしているおじいさんは、すでに○○…」という持論を展開。議論は「人間の老い」という哲学的なテーマへ発展し、永野に「人間として一番のテーマだと思う！」と言わしめる一幕も…！

ほか、周平魂の「街中で見かける野良猫」、祥子の「DIYしている家は不気味」、中山の「工事中の一軒家」、永野の「ゴキブリが姿を現す時は確実に○○しに行ってる」など、普段のトークでは話題に上らないような、一風変わった“アナタだけあるある”をしゃぶり尽くす。

「骨までしゃぶらせて アナタだけあるある飯店」は、ABCテレビで月曜深夜0時放送（全４回）。TVerでも無料見逃し配信。

