ホラン千秋＆今村翔吾、10ヶ月ぶり『Nスタ』出演
「イクサガミ」の作者で直木賞作家・今村翔吾氏(41)とタレントのホラン千秋(37)が19日、TBSの報道番組「Nスタ」に生出演した。同番組でコメンテーターをつとめていた今村氏は、活動に集中するため昨年3月21日に“卒業”。久々のスタジオに「里帰りというより、メッチャ緊張しました。そう言えば、今まで番宣で出たことはなかったな」と笑顔を浮かべた。
【写真あり】Nスタカラーに大胆チェンジ！笑顔を浮かべるホラン千秋
番組では、アメリカの物価高問題、高市総理の記者会見の話題などに鋭く切り込み、大好きなアイスクリームの試食も行った。横に並んだホランは、今村氏原作の全国28局ネットのアニメ「火喰鳥」(TBS・CBC系日曜夜11時30分)に『お夏』という江戸の町娘役で声優に挑戦している。
ホランがMCを8年間つとめていたNスタを卒業したのは、昨年3月28日のことだった。この日は、全体が金髪で毛先がオレンジと茶のグラデーションにして登場。さすがのコメント力で、井上アナをうならせ、「この席から動きたくないんですが…」と番組を盛り上げていた。
