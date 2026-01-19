中谷元・前防衛大臣が１８日にフジテレビ「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」に生出演。立憲民主党と公明党が新党・中道改革連合を立ち上げ、野田佳彦代表と斉藤鉄夫代表が、自民党の穏健保守派にも連携・協力を呼びかけている件を聞かれると「全く話はありません」と述べた。

「私自身３６年間、自民党の中で国会議員活動をしてきましたので、全く参加する意思はない」とし、選挙前の新党立ち上げに「この党は一体何をしたいのか、理念もはっきり分からない。選挙互助会のような気がします」と語った。

斉藤代表が、１５日のＢＳ日テレ「深層ＮＥＷＳ」で、「石破さんにも、我々の考え方は申し上げました」と発言している件を聞かれると、中谷氏は「石破さん、いま中東に行ってますけど、その前に電話したんですけど、まったくそういう話はないと言ってました」とした。

斉藤氏は石破前首相に対しては、新党移籍の呼びかけではないとしたうえで、新しい中道の軸を作りたいとして「将来一緒にやる状況になればいいですね」と伝えると、石破氏から「ぜひそういう方向に日本を持っていきたいね」との旨の反応があったとしていた。