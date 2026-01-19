ロッテの「幻の青いガーナ」がパワーアップして再登場！キムタク効果で今年はさらなる人気の予感

"幻の青いガーナ"が帰ってきた！

昨年、ロッテ「プレミアムガーナ」のバレンタイン商品として、SNSを中心に大反響を呼んだ「生チョコレート＜アンフィニマン ヴァニーユ＞」がリニューアルして、2026年1月20日に発売します。

今年は隠し味を変更

「生チョコレート＜アンフィニマン ヴァニーユ＞」は、「ピエール・エルメ」の代表的なフレーバー「アンフィニマン ヴァニーユ」の味わいをイメージした生チョコレートです。1箱に12枚入っています。個包装です。

ロッテの担当者によると、昨年は隠し味に「ホワイトラム」を使用していましたが、今年は「ダークラム」に変更することで、よりバニラの風味が引き立つようになったとのこと。

筆者も試食してみたところ、チョコレートの甘さとともにバニラの風味、洋酒の香りがしっかりと感じられました。

上品な青いパッケージも印象的で、昨年は発売早々に品薄状態となったことから、「青いパッケージのも欲しかったのですが売り切れ...」「みんながあげてた青い箱の特別なガーナなかった」といった声がSNSで上がり、"幻の青いガーナ"と呼ばれていました。今年はさらなる注目を集めそうです。

ピエール・エルメとのコラボ商品は、ほかに2商品あります。「フルーツショコラ＜アンフィニマン フレーズ＞」と「トリュフ＜アンフィニマン ピスターシュ＞」は、どちらも昨年にはなかった新作です。

フルーツショコラは、イチゴの濃厚な果実感とみずみずしさがあふれ出すとろ〜りとたショコラソースを、ガーナチョコレートで包み込んでいます。

トリュフは、華やかに香るピスタチオチョコ、とろけるくちどけの濃厚なガーナホワイト、コクのあるピスタチオチョコの3層仕立てのトリュフです。

いずれも価格はオープン（想定小売価格は540円前後）。

キムタク効果で女性からの売上アップ！

ロッテの「プレミアムガーナ」ブランドは、"身近に買える専門店クオリティの一粒"を目指し、原料、味わい、食感、パッケージにこだわっています。

ロッテによると、24年度と比較して、25年度は出荷実績が148.7％伸長。特に秋季（9〜11月）が好調だといいます。

昨年9月からタレントの木村拓哉さんを新CMキャラクターに起用し、プロモーションを展開していることも、好調の要因です。

幅広い年代に知名度が高い木村さんを起用したことで、「プレミアムガーナ」の認知度がアップ。特に30代女性と60代女性の購入金額が大幅に伸びているとのことです。

