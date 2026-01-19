紀ノ国屋の新発売″ねこスイーツ″が可愛すぎるモフモフのしっぽ付きポーチにミニスイーツバッグ...ギフトにもぴったり。
紀ノ国屋は、「ねこのスイーツコレクション2026」を、店舗では2026年1月20日から、公式オンラインストアでは1月19日20時から販売します。
ねこの顔型クッキーと肉球クッキー入り
2月22日の「猫の日」を前に、ねこ好きにはたまらない、かわいい"ねこスイーツ"が登場します。
自家製クッキーの生地は、サクッとした歯ごたえが特徴。オリジナルのねこの顔型クッキーや、いちご味の肉球クッキーなど、ねこ好きにはたまらないラインアップです。
1枚ずつ個包装されているというのもうれしいですね。
・ねこのスイーツポーチ
ローズピンク、ピスタチオグリーン、ライラックの3色のカラー展開。黒猫、トラネコ、ハチワレがそれぞれのポーチにデザインされ、小物を整理しやすいサイズ感です。モフモフのしっぽ付きジッパーがアクセントに。
サイズは、縦約8cm×横約16cm×マチ約5cmです。
ポーチの中にはバウムクーヘン（チョコ）1個、ねこの顔型クッキー（ごま・プレーン・ココア）各1枚、ねこの肉球クッキー（いちご）2枚を詰め合わせ。
裏面には紀ノ国屋のロゴとねこのシルエットをあしらい、カラーごとにねこのポーズが異なるなど、後ろ姿まで愛らしいデザインです。
価格は1652円。
・ねこミニスイーツバッグ
ねこのチャームが付いた、カラフルな手のひらサイズのバッグ。
中には、ねこの顔型クッキーとバウムクーヘン（プレーン）が入っています。
バッグは3種類あります。セット内容は以下の通り。
クロネコ...バウムクーヘン（プレーン）1個、ねこの顔型クッキー（ココア）2枚
トラネコ...バウムクーヘン（プレーン）1個、ねこの顔型クッキー（プレーン）2枚
ハチワレ...バウムクーヘン（プレーン）1個、ねこの顔型クッキー（ごま）2枚
価格は各842円です。
バッグのサイズは、縦約7cm×ヨコ約13cm×マチ約5.5cm。
・紀ノ国屋 ねこクッキーアソート
かわいいパッケージに、ねこの顔型クッキーが入ったアソートメントです。
6枚入りは、ねこの顔型クッキー（ココア・ごま・プレーン）各2枚が入って、価格は572円。
14枚入りは、ねこの顔型クッキー（ココア・ごま・プレーン）各3枚、ねこの肉球クッキー（いちご）5枚が入って、価格は1058円です。
いずれの商品も、ねこの顔型クッキーは5種類の柄からランダムで入っています。物流状況や天候などによって店舗での販売が遅れる場合があります。店頭在庫は日々変動するため、販売状況は直接店舗へ問い合わせてください。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部