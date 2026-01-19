秋田市の太平山三吉神社では17日、けんか梵天と呼ばれる三吉梵天祭が行われました。



17日の熱気とは打って変わって、19日の境内にはかわいらしい声が響きました。



健やかな成長を祈ってオリジナル梵天を奉納したのは、地元の園児たちです。



19日、元気な声を響かせたのは外旭川わんわんこども園の年長園児、38人です。





このこども園では、地域の祭りに関心を持ってもらおうと2017年から園児たちが梵天を奉納しています。こども園の梵天とともに本殿に到着した子どもたち。手に持っている小さな梵天は、保育参観でお父さんやお母さんと一緒に作ったものです。ジョヤサの掛け声とともに元気よく梵天を奉納したあと、子どもたちは神社でお祓いを受けました。園児「ちょっと緊張したけど楽しかったです」鴨下望美アナウンサー「どういうとこ楽しかったですか？」園児「鈴を鳴らすところが楽しかったです」鴨下アナ「これ作ったの？」園児「ママと一緒に作りました」鴨下アナ「どんなとこお気に入り？」園児「布」鴨下アナ「どこ楽しかった？」園児「ジョヤサするところ」「 じょやさー！」鴨下アナ「元気にできたねえ」この春には小学生になる年長園児たち。みんなで健やかな成長や交通安全を祈願しました。