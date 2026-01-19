健やかな成長を祈って こども園の園児がオリジナル梵天を奉納 太平山三吉神社の境内にかわいらしい声響く 秋田市
秋田市の太平山三吉神社では17日、けんか梵天と呼ばれる三吉梵天祭が行われました。
17日の熱気とは打って変わって、19日の境内にはかわいらしい声が響きました。
健やかな成長を祈ってオリジナル梵天を奉納したのは、地元の園児たちです。
けんか梵天と呼ばれる三吉梵天祭が17日に行われた秋田市の太平山三吉神社。
19日、元気な声を響かせたのは外旭川わんわんこども園の年長園児、38人です。
こども園の梵天とともに本殿に到着した子どもたち。
手に持っている小さな梵天は、保育参観でお父さんやお母さんと一緒に作ったものです。
ジョヤサの掛け声とともに元気よく梵天を奉納したあと、子どもたちは神社でお祓いを受けました。
園児
「ちょっと緊張したけど楽しかったです」
鴨下望美アナウンサー
「どういうとこ楽しかったですか？」
園児
「鈴を鳴らすところが楽しかったです」
鴨下アナ
「これ作ったの？」
園児
「ママと一緒に作りました」
鴨下アナ
「どんなとこお気に入り？」
園児
「布」
鴨下アナ
「どこ楽しかった？」
園児
「ジョヤサするところ」「 じょやさー！」
鴨下アナ
「元気にできたねえ」
この春には小学生になる年長園児たち。
みんなで健やかな成長や交通安全を祈願しました。