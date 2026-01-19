最も寒さ厳しい時季とされる二十四節気の一つ、20日の大寒を前に横手市では伝統の保存食 干し餅づくりが最盛期を迎えています。



干し餅が冷たい風に吹かれるこの時季ならではの光景が広がっています。



雪深い横手盆地を吹き抜ける風にさらして作る、伝統の保存食「干し餅」。



横手市雄物川町の上西野地区では、農家が保存会をつくり協力しながら干し餅を出荷しています。



保存会の代表佐藤春樹さんの家では、去年12月から始まった干し餅作りがいま最盛期を迎え、家族総出で作業をしています。





4センチ四方に切られた餅は、昔ながらの手作業で一つひとつ くくりつけられます。そして水に浸して凍らせたあと、 2週間から1か月ほど小屋の中につるしじっくりと乾燥させていきます。冷たい風にさらすほど水分が抜けて独特のサクサクとした食感に仕上がる干し餅。今年はこの時季らしい寒さが続き、出来栄えが期待されています。かまくらほし餅本舗 佐藤春樹 代表「あしたからまた低い温度があるので、安定的に干し餅作りには寒さが大事なので、それを逃さないようにしていきたいと思います」「干し餅は東北の伝統的なおやつだと思うので、ファンがいる限り体が続く限りいいものを作っていこうと思っております」雪国の厳しい寒さが育む伝統の保存食、干し餅。作業は来月下旬まで続きます。