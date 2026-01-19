新たなスタジアムの整備に向け、ブラウブリッツ秋田は県内の経済界と連携して来月以降募金を始めたい考えです。



19日は民間の資金を調達するための検討会の初会合を開き、経済団体に協力を呼びかけました。



ブラウブリッツ秋田が開いた検討会には、県内5つの経済団体などから10人が出席しました。



新たなスタジアムの整備に向け、経済界と連携して来月以降募金を行いたい考えです。



ブラウブリッツ秋田 岩瀬浩介社長

「民間の資金調達に向けたお願いについて皆様から様々なご意見をいただき、全国各地でこの地域活性化の起爆剤になっているスタジアムの実現を秋田でもできればと強く思っておりますので何卒よろしくお願い致します」





冒頭を除き非公開で行われた検討会。募金を行うための体制づくりや、その他の資金の集め方について協議したということです。目標額はスタジアムの規模や事業主体が決まってから示す方針です。岩瀬浩介社長「当事者意識までいかなくとも、できたときにこのイス1個ぐらいは寄付したぞという風に言われるくらい様々な形で活動をしていきたい。そして出来上がった時には県民の皆さまが、ある意味個人個人が自分の家のような感覚でスタジアムに思い入れを持って来場いただければなという風に思ってます 」ブラウブリッツはより多くの経済団体などに協力を呼びかけていくことにしていて、民間からの資金調達に向けた機運醸成を図りたい考えです。