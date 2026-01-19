3月13日に公開されるディズニー＆ピクサー映画『私がビーバーになる時』の日本版ポスターが公開された。

本作は、動物好きの少女・メイベルが、科学者たちが発明した人間の意識をリアルなロボット動物に“転送”させる方法を利用し、動物たちと話すことができる“もしも”の世界を描くファンタジー。第88回アカデミー賞長編アニメーション賞を受賞し、2024年公開の続編も世界的大ヒットを記録した『インサイド・ヘッド』のストーリーボードアーティストであるダニエル・チョンが監督・脚本を務めた。高畑勲監督のスタジオジブリ映画『平成狸合戦ぽんぽこ』からインスピレーションを受け、ビーバーの生態系を徹底的に調査し本作を制作した。

祖母との思い出の森を守るため、極秘テクノロジーを使ってビーバーになったメイベルは、最初は大好きな動物たちと話せるようになり、喜びを爆発させる。しかし、そこは動物たちのカワイイ見た目に反して、“食べられても仕方ない”といった自然の掟“池のルール”が息づく、人間の常識が通用しない“とんでもない世界”だった。動物たちが暮らす大切な森を守るため、「みんなで立ち向かおう！」と躍起になり動物たちに呼びかけるメイベルだが、動物たちは思いもよらぬ方向へと動き出す……。メイベルが仕掛けた、森を守る作戦は果たして成功するのか。

公開された日本版本ポスターには「意識転送中」と書かれたモニターの横で装置に座って意識を“転送”し、ビーバーの姿となってスマホを片手に持つメイベルと、“やさしすぎる”おじさん王様ビーバーのキング・ジョージ、のんびり屋すぎて食べられがちな“癒し系”担当ローフら、キュートでクセありな“ビーバーズ”が集合。そして好奇心旺盛で事件に巻き込まれがちなトカゲのトムの姿も。彼らの背後には建設中の高速道路が描かれている。

（文＝リアルサウンド映画部）