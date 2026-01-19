2013年に香港で実際に起きた「両親殺害バラバラ事件」を映画化した『The Sparring Partner（英題）』が、『正義廻廊』の邦題で2月27日よりヒューマントラストシネマ有楽町ほかにて全国順次公開されることが決定。あわせて日本版ビジュアルが公開された。

本作は、2013年3月に香港・大角咀（タイコック）で実際に起きた「両親殺害バラバラ事件」とその裁判を映画化した法廷ダークスリラー。第46回香港国際映画祭最優秀男優賞、香港電影金像奨（香港アカデミー賞）新人監督賞・編集賞を受賞し、同賞のその他13部門でノミネートされた。

ヘンリー・チョンは友人アンガス・トンと共謀し、両親を殺害、遺体を切断。二人の犯行は決定的と思われたが、アンガスの否認によって全てが揺らぎ始める。弁護人と検察官の攻防。すでに裁判は結審し、犯人は服役しているのに、その判決で正しかったのか、なおも謎が残ると言われている事件が元となる。香港では一部の残酷描写でR18指定（日本ではR15）となったが大ヒットを記録し、香港R18+映画史上、歴代No.1興収という快挙を達成した。

公開された日本版ビジュアルは、中国返還後もこれまでの司法制度を維持している香港の象徴とも言える法廷弁護士や判事が着用するかつらと法衣、その後ろ姿に被告人の二人を向き合わせた緊張感あるモノクロ写真をメインに、下部に法廷シーンが配置されている。（文＝リアルサウンド編集部）